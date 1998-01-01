نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (20) مواطناً من الضفة بينهم والدة الشاب أشرف نعالوة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء (20) مواطناً من الضفة بينهم والدة الشاب أشرف نعالوة.

وبين نادي الأسير في بيان صدر عنه أن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة جنين بينهم أسرى محررين وهم: طارق زياد قطمش من بلدة سيلة الظهر، وعبد الجبار محمد جرار، ونصر عمور، وماهر الأخرس وهم من الأسرى المحررين، حيث جرى اعتقالهم من أمام حاجز زعترة.

ومن محافظة بيت لحم اُعتقل ثلاثة مواطنين وهم: محمد رياض العمور وهو نجل الأسير رياض العمور المحكوم بالسجن المؤبد (11) مرة، ومحمد حسن العمور وكلاهما من بلدة تقوع، إضافة إلى أشرف السجدي من مخيم الدهيشة.

فيما جرى اعتقال لأربعة مواطنين من بلدة بيت أمر في محافظة الخليل وهم: أيمن أبو ماريا، وباسل خالد أبو ماريا، وجهاد يوسف العلامي، وربيع جواد الزعاقيق.

وتواصل سلطات الاحتلال حملات الاعتقال والتنكيل بحق عائلة الشاب أشرف نعالوة من محافظة طولكرم والذي تتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية "بركان"؛ فقد أعادت قوات الاحتلال صباح اليوم اعتقال والدته وفاء نعالوة وهي المرة الرابعة التي تتعرض فيها للاعتقال، كذلك جرى اعتقال لثلاثة مواطنين آخرين بينهم فتى وهم: عبد الجبار أحمد الأشقر (28 عاماً)، ونظير أحمد جعار (46 عاماً)، والفتى عماد نافذ أحمد سيف (16 عاماً).

وذكر نادي الأسير أن مواطناً اُعتقل من محافظة نابلس وهو مجدي مصطفى عيسى (34 عاماً)، ومواطن آخر من بلدة كفر نعمة في محافظة رام الله والبيرة وهو رأفت جمال عبده، إضافة إلى مواطن مقدسي وهو أدهم ثبته (19 عاماً).

ويُضاف إلى المعتقلين مواطنين من محافظة طوباس وهما: أحمد مأمون دراغمة، ومحمد فتحي بني عودة.