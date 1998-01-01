قناة عبرية : الجيش الاسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لرد أوسع ضد قطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

قالت القناة 20 العبرية إن الجيش الإسرائيلي ينتظر قراراً من المستوى السياسى للبدء برد عسكري ضد قطاع غزة بعد إطلاق الصواريخ التي سقطت في بئر السبع وغوش دان فجر اليوم الأربعاء.

ونقلت القناة عن مراسل شؤون الجيش والأمن لديها في أمير نعوم بحسب ترجمة " عكا قوله: إن القيادة العسكرية بالجيش الإسرائيلي تنتظر الآن قرار القيادة السياسية، ومن تفسيري فإن نتنياهو وليبرمان سيعطيان الجيش الضوء الأخضر للقيام برد أوسع ضد قطاع غزة.

وأضاف نعوم: الآن نستعد على عدة مستويات، أولا للدفاع عن أنفسنا واستكمال كل ما هو ضروري لمنع الأضرار التي ستلحق في الجبهة الداخلية، وثانياً إعداد بنك أهداف وتقديمها إلى المستوى السياسي، وثالثاً انتظار ماذا ستفعل حماس.

يشار إلى أن الكابينت الإسرائيلي قرر تأجيل اجتماعه المقرر اليوم بعد التصعيد مع قطاع غزة إثر سقوط الصواريخ حيث نفذ سلاح الجو الإسرائيلي قرابة 20 غارة على أهداف ومواقع في قطاع غزة ادعى أن من بينها نفق.