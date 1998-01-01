جيش الاحتلال : مستعدون لكافة السيناريوهات خلال الساعات المقبلة وقدرات القبة الحديدية ليست مطلقة

القدس المحتلة/سما/

قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، رونين مانيليس، إن الجيش مستعد لكافة السيناريوهات مع قطاع غزة، في إشارة الى التصعيد الحاصل في الجنوب.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مانيليس قوله، "إن الجيش قادر على التعامل مع كافة السيناريوهات خلال الساعات القادمة".

وعلق مانيليس على عدم اعتراض القبة الحديدية للصواريخ التي أطلقت من غزة، بالقول: "قدرات القبة الحديدية ليست مطلقة".

وأضاف، "لا يمكن نشر منظومة القبة الحديدية في كل مكان".

وأشار المتحدث إلى أن "هذه الصواريخ لا توجد إلا بحوزة حماس والجهاد الإسلامي؛ وهم من أعطوا الضوء الأخضر لإطلاقها، ويجب معاقبتهم". على حد قوله.

وادعت "إسرائيل" سقوط صاروخ من غزة وأصاب منزلاً في بئر السبع فجر اليوم، في حين شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على قطاع غزة أدت إلى استشهاد شاب فلسطيني وعدة إصابات.