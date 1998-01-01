ميلادينوف يجري اتصالات واسعة لتثبيت الهدوء بغزة وتوقعات بنجاحها

غزة / سما /

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، اليوم الأربعاء، أن نيكولاي ميلادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط يجري اتصالات واسعة لتثبيت التهدئة في غزة.

وبحسب القناة، فإن ميلادينوف أجرى اتصالات مع مسؤولين إسرائيليين كبار وقيادة حركة حماس، ويقوم بالتنسيق مع رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل من أجل منع التصعيد واحتوائه عقب الأحداث التي جرت الليلة وصباحًا.

ووفقا للقناة، فإنه من المتوقع أن ينجح ميلادينوف في جهوده لاحتواء الموقف ومنع التصعيد.

ولفتت القناة، إلى أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي أبلغتا الوفد المصري المتواجد بغزة عدم مسؤوليتهما عن حادثة إطلاق الصواريخ.

وأشارت إلى أن الوفد سيلتقي اليوم بقيادة الجهاد الإسلامي وقد يلتقي مجددا بقيادة حركة حماس.