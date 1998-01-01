جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المقاومة: العدوان الاسرائيلي يهدف لنسف جهود مصر بكسر الحصار

الأربعاء 17 أكتوبر 2018 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة: العدوان الاسرائيلي يهدف لنسف جهود مصر بكسر الحصار



غزة / سما /

أكدت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ان جرائم الاحتلال لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة طريق المقاومة حتى دحر الاحتلال، لاسيما الاستهدافات الاخيرة والتي أسفرت عن استشهاد مواطن واصابة اخرين، اضافة لاستهداف الاحتلال لمواقع المقاومة ومن بينها الموقع العسكري لكتائب المقاومة الوطنية شمال غزة.

ونعت الكتائب الشهيد ناجي الزعانين، مشددة بأن دماء الشهداء تزيد المقاومة اصرارا على مواصلة طريقها حتى النصر.

وأكدت  على ان الاحتلال يهدف من وراء عدوانه على حرف البوصلة، وأنها محاولة واضحة لنسف الجهود المصرية لكسر الحصار، مرحبة بالجهود المصرية المتواصلة من اجل وقف عدوان الاحتلال وكسر الحصار المفروض على غزة.

وشددت الكتائب على ان المقاومة ستتصدى وتصمد في وجه العدوان، وستظل الدرع الحصين للشعب الفلسطيني، داعية لضرورة التكاتف من اجل التصدي لكافة المؤامرات التي تستهدف شعبنا وقضيته العادلة.
 

#المقاومة #غزة #الاحتلال

أخبار ذات صلة

الحية

الحية : توجه دولي بكسر الحصار عن غزة و عباس وفتح يرفضان والمصالحة تراوح مكانها

قصف غزة - أرشيفية

حماس: المقاومة ملتزمة بالتهدئة مع اسرائيل واستمرار العدوان سيغير الاوضاع

السنوار

السنوار: مؤامرة الحصار فشلت في قلب الشعب على المقاومة وسنفاجئ شعبنا قريبا

فتحي حماد

حماد يحذر من الانفجار أو رفع الحصار و المقاومة لن تبقى مستسلمة للأزمات المفروضة على القطاع

اسعاف- ارشيف

إصابة عامل بكسر في الجمجمة خلال عمله بالحجر بنابلس

عميل اسرائيلي - غزة

موقع امني: القبض على متخابر مع الاحتلال الاسرائيلي اثناء مناورات المقاومة بغزة

الأكثر قراءة اليوم

سي ان ان : لدى الشرطة التركية تسجيلات تثبت ان خاشقجي قتل وتم تقطيع جثته داخل السفارة

استطلاع للرأي يظهر نتائج مثيرة حول الهدنة و المقاومة والمفاوضات والفساد

الحكومة تقر موعد التوقيت الشتوي .. متى يبدأ ؟

ليبرمان : استنفذنا جميع المحاولات وعلينا اتخاذ قرار بضرب حماس بقوة

واشنطن بوست: معلومات استخباراتية أمريكية تظهر أن بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي

الشرطة التركية وجدت دليلا على مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطنبول

القنصل السعودي يغادر تركيا للرياض قبيل تفتيش منزله بإسطنبول

الأخبار الرئيسية

قصف منزل في بئر السبع

جيش الاحتلال: الصاروخ الذي سقط ببئر السبع لا يوجد إلا مع الجهاد الإسلامي ويحمل حماس المسؤولية

الشهيد ناجي جمال الزعانين

صور: شهيد واصابة 8 مواطنين في قصف طائرات الاحتلال لقطاع غزة

نتنياهو مع مسؤولين

نتنياهو يعقد جلسة مشاورات أمنية بمشاركة كبار قادة الجيش بشأن الأوضاع مع غزة

قصف غزة

اتصالات مصرية لوقف الغارات الإسرائيلية على غزة

ليبرمان

ليبرمان يعرض على الوزاري المصغر خطة لهجوم واسع على غزة