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عقوبات قاسية على لاعبي غزة الرياضي وخدمات خانيونس

الأربعاء 17 أكتوبر 2018 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عقوبات قاسية على لاعبي غزة الرياضي وخدمات خانيونس



غزة / سما /

كشف ناديا غزة الرياضي وخدمات خانيونس, عن عقوباتهما الخاصة بالفريق الأول, عقب خسارتهما أمام شباب رفح (0-4) وخدمات الشاطئ (1-4) تواليا.

وأكد غزة الرياضي, إيقاف لاعبه محمد كحيل مباراتين وخصم 300 دولار من مستحقاته, بالإضافة لسحب شارة الكابتن منه, وكذلك خصم 200 دولار من مستحقات حازم أبو شنب.

أما خدمات خانيونس, فأوقف محمد أبو موسى حتى نهاية الدور الأول وتجميد مستحقاته المالية, بسبب غيابه المتكرر عن التدريبات.

كما فرض عقوبات مالية وإدارية على عيد العكاوي, وعدي عبد الهادي, وحسن مخيمر, لتجاوزاتهم في الفترة الأخيرة.

#عقوبات #غزة الرياضي #خدمات خانيونس

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