هواوي تكشف عن سلسلة هواتفها الجديدة وتتحدى الجميع

وكالات / سما /

كشفت شركة هواوي الصينية في حدث خاص أقامته في لندن عن هاتفها الرائد مايت 20 برو وشقيقه الأصغر مايت 20، إلى جانب هاتفين آخرين وساعة جديدة وسوار لياقة بدنية، وكان واضحا أن الشركة تتحدى بقوة شركتي آبل وسامسونغ، لما يتمتع به هاتفها الرائد من مواصفات فريدة.

مايت 20 برو

بشكل مطابق للتسريبات، جاء مايت 20 برو بثلاث كاميرات خلفية مرتبة -مع ضوء الفلاش- بشكل مربع في أعلى وسط الجهة الخلفية للهاتف، وجاءت الكاميرا الرئيسية بدقة 40 ميغابكسلا، تليها كاميرا بدقة 20 ميغابكسلا ذات زاوية عريضة، وأخرى بدقة ثمانية ميغابكسلات للتصوير البعيد، بقوة تقريب بمقدار ثلاثة أضعاف.

أما شاشة الهاتف فهي من نوع أوليد بقياس 6.39 بوصات بدقة 3120×1440 بكسلا، وتتضمن مستشعرا لبصمة الأصبع مدمجا تحتها، ويستخدم الهاتف معالج كيرين 980، وتشغله بطارية بسعة 4200 ميلي أمبير تدوم طوال اليوم، بحسب الشركة.

وأعلنت هواوي تقنية الشحن السريع الجديدة "لايتننغ سبيد"، التي تعد بشحن 70% من سعة البطارية في غضون نصف ساعة، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي، ويستطيع أيضا شحن الأجهزة الأخرى لاسلكيا عند وضعها فوق جهته الخلفية.

ويتضمن الهاتف نمطا للتصوير تحت الماء يعمل على تعديل الصور لمثل هذا النوع من التصوير، كما يتضمن نمط ألوان الذكاء الاصطناعي (AI Colour) الذي يحافظ على اللون في هدف الصورة (الشخص مثلا) مع جعل الخلفية باللونين الأبيض والأسود.

ويدعم الهاتف تقنية استشعار العمق ثلاثي الأبعاد في الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 24 ميغابكسلا من أجل فك قفل الهاتف بهوية الوجه على غرار هواتف آيفون إكس، وتقول هواوي إن سرعة المستشعر في التعرف على الوجه تبلغ 0.6 ثانية.

يعمل الهاتف الجديد بنظام التشغيل أندرويد الإصدار 9 باي الذي أعلنته غوغل في أغسطس/آب الماضي، ولم يُطرح بعد سوى في هواتف بكسل الجديدة وهاتف إسينتشيال فون.

على صعيد مكبرات الصوت، فإن مايت 20 برو يتمتع بنظام صوتي فريد؛ حيث لا توجد في أسفله مكبرات صوت تقليدية، وإنما يخرج الصوت من منفذ يو إس بي-سي، وفقا لهواوي.

هواوي مايت 20

جاء الهاتف بنفس مصفوفة الكاميرات الثلاث، لكن اختلفت دقة مستشعر التصوير، حيث جاءت الكاميرا الرئيسية بدقة 16 ميغابكسلا ذات زاوية عريضة جدا (ألترا)، والثانية بدقة 12 ميغابكسلا ذات زاوية عريضة، والأخيرة بدقة ثمانية ميغابكسلات للتصوير البعيد (تيليفوتو) ذات قوة تقريب بمقدار ضعفين.

ويأتي الهاتف ببطارية سعتها 4000 ميلي أمبير، وبخيارات ألوان متعددة، هي: الأخضر الزمردي والأزرق الداكن، والأسود، والوردي الذهبي، وألوان الشفق، وهي نفس خيارات هاتف مايت 20 برو.

مايت 20 آر إس

وإلى جانب مايت 20 برو، كشفت الشركة عن نسخة "بورش" التي تدعى "مايت 20 آر إس"، حيث تأتي بتصميم مختلف عن تصميم مايت 20 برو، لكنها تتضمن مصفوفة الكاميرات الخلفية ذاتها.

وفي حين لم تعلن الشركة مواصفات هذا الهاتف؛ فيتوقع أن تكون أعلى من مايت 20 برو، كما أن جهته الخلفية مصممة من مزيج من الجلد والزجاج.

مايت 20 إكس

يأتي هذا الهاتف بشاشة أوليد بقياس 7.2 بوصات بدقة 1080p، ويبدو أن الشركة تستهدف به الإنتاجية، لأنه يدعم استخدام قلم ستايلس يدعى "إم-بن"، وتقول الشركة إنه بإمكان القلم تمييز 4036 مستوى من الضغط لجعل الرسم وتسجيل الملاحظات أكثر دقة.

كما تصفه الشركة أيضا بأنه منصة ألعاب متنقلة، وقدمته كمنافس لجهاز نينتندو سويتش، حيث يمكن للهاتف أن يصبح شبيها بجهاز الشركة اليابانية بإضافة أداة ملحقة للتحكم بالألعاب.

يتضمن الهاتف بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكنها تشغيل الفيديو لمدة 23 ساعة متواصلة. وتقول الشركة إن الهاتف مزود بغرفة تبريد بالبخار لتبقي الهاتف باردا أثناء الاستخدام المكثف، وفقا لهواوي.

ساعة "ووتش جي تي"

إلى جانب مجموعة الهواتف الذكية، كشفت الشركة أيضا عن ساعة "ووتش جي تي" التي تدوم بطاريتها أسبوعين كاملين بشحنة واحدة، حسب هواوي، وهي تتضمن مستشعرات لمتابعة أنشطة اللياقة البدنية التي تتدرج من الجري حتى السباحة، إلى جانب مستشعر ارتفاع ومستشعر لتتبع أنماط النوم لدى المستخدمين.

هواوي باند 3

وكشفت الشركة أيضا عن الجيل الثالث من سوار اللياقة البدنية "هواوي باند" الذي يقدم وظائف لتتبع اللياقة البدنية على غرار ساعة ووتش جي تي، ويبدو أن هذا السوار موجه مباشرة لتحدي سوار اللياقة "فتبت"، وتدوم بطارية هواوي باند 3 سبع ساعات في الشحنة الواحدة، وفقا للشركة.

الأسعار

بالنسبة لأسعار الأجهزة فهي كالتالي:

هواوي مايت 20 يأتي بسعر 799 يوروا للنسخة ذات سعة التخزين 128 غيغابايتا وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 غيغابايتات، وسعر 849 يوروا للنسخة التي تأتي بسعة تخزين 128 غيغابايتا وذاكرة بحجم ستة غيغابايتات، وسيتاح الهاتفان اعتبارا من اليوم.

أما هواوي مايت 20 برو فسيطرح بسعر 1049 يوروا للنسخة بسعة تخزين داخلية 128 غيغابايتا، وذاكرة بحجم 6 غيغابايتات، وسيتوفر الهاتف اعتبارا من اليوم.

وهواوي مايت 20 إكس سيطرح بسعر 899 يوروا، وسيأتي بسعة تخزين داخلي 128 غيغابايتا وذاكرة بحجم 6 غيغابايتات، وسيطرح للبيع اعتبارا من 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وسيطرح هواوي مايت 20 آر إس بسعر يبدأ من 1695 يوروا للنموذج الذي يضم 256 غيغابايتا سعة تخزين داخلي و8 غيغابايتات ذاكرة، لكن يمكن للسعر أن يصل إلى 2095 يوروا للنموذج الذي يضم 512 غيغابايتا سعة تخزين داخلي و8 غيغابايتات ذاكرة.

أما ساعة هواوي ووتش جي تي فستطرح بنسخة "رياضية" بسعر 199 يوروا، ونسخة "كلاسيك" بسعر 249 يوروا. في حين سيطرح سوار هواوي باند 3 للبيع بسعر 99 يوروا.