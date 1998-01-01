التربية تستكمل إجراءات تنظيم الأيام الإرشادية وتباشر بإعداد دليل الطالب للتعليم العالي

رام الله / سما /

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الإدارة العامة للتعليم الجامعي؛ اليوم اجتماعاً مع ممثلي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بهدف استكمال الاستعدادات لتنظيم الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية العامة "الإنجاز" وبدء العمل على إعداد دليل الطالب للتعليم العالي الفلسطيني للعام 2018/2019.

وحضر الاجتماع الوكيل المساعد لشؤون للتعليم العالي د. إيهاب القبج، والقائم بأعمال مدير عام التعليم الجامعي رائد بركات، والقائم بأعمال مدير عام التعليم المهني والتقني م. وسام نخلة، ومدير دائرة شؤون الطلبة أيمن الهودلي.

وأشار القبج إلى أهمية هذه الأيام الإرشادية ودورها المكمل للنشاطات الإرشادية في مديريات التربية ومدارسها، مقدماً توضيحاً حول التطور الجاري في نظام الثانوية العامة المهنية وأهميته في تلبية احتياجات سوق العمل والحد من نسب البطالة وسط الخريجين.

من جانبه، أكد بركات أن العمل المشترك وتوحيد الرؤية بما يجسد التكاملية لتعزيز الإرشاد لطلبة "الإنجاز"، مؤكداً على أهمية الجهد الكبير المبذول في مجال الإرشاد لطلبة الإنجاز، مشدداً على ضرورة التركيز على التعليم المهني والتقني وتوجيه الطلبة إلى هذه المجالات، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق نتائج وتوصيات التقييم الذي أجري في ختام الأيام الإرشادية للعام الماضي بهدف تطوير الأداء.

من جانبها أكدت، نخلة دور الوزارة وحرصها على تعزيز التوجه نحو التعليم المهني والتقني، لافتةً إلى أنه تم تطوير نظام الثانوية العامة للفروع المهنية واستبداله بامتحان الكفاءة المهنية مع إبقاء المجال مفتوحاً أمام الطلبة للتقدم لامتحان "الإنجاز"، وأنه يجري العمل على تطوير القوانين والأنظمة المساندة للسياسات الوطنية الداعمة لقطاع التعليم المهني والتقني.

من جهته، قدم الهودلي عرضاً حول أهم النتائج والتوصيات في الاجتماع السابق مع رؤساء أقسام الإرشاد والتربية الخاصة في مديريات التربية والتعليم العالي، كما شرح أهداف الأيام الإرشادية ونتائج تقييم الأداء في الأيام الإرشادية للعام 2017/2018.

وخلال اللقاء تم التباحث مع ممثلي مؤسسات التعليم العالي والاستماع لأهم الملاحظات التطويرية المقترحة لتطوير الأداء وطرح آليات العمل وطرق التنظيم والتنسيق للعام القادم.