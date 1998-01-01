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بلدية الاحتلال تهدم منزلًا بالقدس ويعتدي على قاطنيه

الأربعاء 17 أكتوبر 2018 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية الاحتلال تهدم منزلًا بالقدس ويعتدي على قاطنيه



القدس المحتلة/سما/

هدمت جرافات بلدية الاحتلال صباح الأربعاء، منزلاً للمواطن خليل رمضان زعاترة في جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على سكان المنزل خلال هدمه، واحتجزوا العائلة حتى الانتهاء من عملية الهدم.

وذكرت صاحبة المنزل سعاد زعاترة أنها تفاجأت بجرافات الاحتلال وقواتها تحاصر المنزل وتخرجهم بالقوة من داخله دون السماح لهم بإخراج كافة محتوياته، وسط بكاء أطفالها قبل ذهابهم إلى مدارسهم.

وأوضحت أن زوجها بنى المنزل قبل أربعة أشهر بمساحة 100 متر مربع ويقطن في المنزل خليل زعاترة وزوجته ووالدته وخمسة أولاد أكبرهم عمره 18 عامًا وأصغرهم 10 أعوام.

ولفتت سعاد زعاترة إلى أنها اضطرت لبناء منزل من الصفيح، للتخلص من أجرة السابق الذي كانت تقطنه لمدة 20 عاما، وزوجها مريض ولا يعمل. وأشارت إلى أنه لا يوجد مأوى آخر وستضطر إلى العيش وأسرتها في العراء بعد هدم منزلها.

#هدم #الاحتلال #القدس

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