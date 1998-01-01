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نتنياهو يعقد جلسة مشاورات أمنية بمشاركة كبار قادة الجيش بشأن الأوضاع مع غزة

الأربعاء 17 أكتوبر 2018 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعقد جلسة مشاورات أمنية بمشاركة كبار قادة الجيش بشأن الأوضاع مع غزة



القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع واللا العبري  إن رئيس الحكومة الإسرائيلية  بنيامين نتنياهو سيجري اليوم جلسة تقدير موقف بخصوص التصعيد الحاصل مع غزة .

وأضاف الموقع  أن نتنياهو دعا وزير الحرب افيغدور ليبرمان  ونائب قائد هيئة الأركان ورئيس مجلس الأمن القومي ورئيس الشاباك وكبار المسؤولين الأمنيين للتباحث بمجريات الوضع في الجنوب.  

وافاد  إنه تم تعطيل الدراسة في مستوطنات غلاف غزة بسبب التصعيد الدائر هناك.

وادعت "إسرائيل" سقوط صاروخ من غزة وأصاب منزلاً في بئر السبع فجر اليوم، في حين شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على قطاع غزة أدت إلى استشهاد شاب فلسطيني وعدة إصابات.

#نتنياهو #غزة #جلسة

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