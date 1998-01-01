نتنياهو يعقد جلسة مشاورات أمنية بمشاركة كبار قادة الجيش بشأن الأوضاع مع غزة

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع واللا العبري إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيجري اليوم جلسة تقدير موقف بخصوص التصعيد الحاصل مع غزة .

وأضاف الموقع أن نتنياهو دعا وزير الحرب افيغدور ليبرمان ونائب قائد هيئة الأركان ورئيس مجلس الأمن القومي ورئيس الشاباك وكبار المسؤولين الأمنيين للتباحث بمجريات الوضع في الجنوب.

وافاد إنه تم تعطيل الدراسة في مستوطنات غلاف غزة بسبب التصعيد الدائر هناك.

وادعت "إسرائيل" سقوط صاروخ من غزة وأصاب منزلاً في بئر السبع فجر اليوم، في حين شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على قطاع غزة أدت إلى استشهاد شاب فلسطيني وعدة إصابات.