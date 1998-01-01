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المالكي: تصويت العالم انعكاس لثقة المجتمع الدولي بدولة فلسطين وقدرتها على رئاسة مجموعة ال 77 والصين

الأربعاء 17 أكتوبر 2018 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

رحب د. رياض المالكي وزير خارجية والمغتربين بالإجماع الدولي والتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على منح الثقة ورفع مكانة دولة فلسطين ومنحها صلاحيات إضافية، لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها كرئيس لمجموعة ال 77 والصين. وشكر المالكي الشقيقة مصر الرئيس الحالية لمجموعة ال 77، والدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت في إنجاح هذا القرار، بالإضافة الى جميع الدول التي دعمت هذا القرار وصوتت لصالحه، واعدا دول العالم بان فلسطين ستعمل بكل جد، وجهد من اجل توحيد جهود العالم، والمجموعات الإقليمية والدولية لخدمة البشرية، والاجندة الإنسانية للشعوب، بما يساهم في الحد من كافة الظواهر السلبية التي تعيق حقوق الشعوب، وتحرمهم ودولهم من التقدم، والنمو.

وأشار المالكي الى اهتمام القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بمجموعة ال77 وأهميتها في المجموع الدولي، باعتبارها المجموعة الأكبر في الأمم المتحدة، والتي تفاوض على اكثر من 80% من القضايا على أجندة الامم المتحدة ذات الاهتمام الدولي المشترك، وشدد على ان السيد الرئيس قد كلف وزير الخارجية والمغتربين برئاسة الفريق الوطني لمتابعة رئاسة دولة فلسطين لهذه المجموعة الهامة.

واكد المالكي أن دولة فلسطين وكرئيس لمجموعة ال 77 والصين، تعتبر ان الاجماع الدولي على منحها للثقة والتصويت لصالح ترفيع مكانتها بما يخدم مجموعة ال 77، هو تحد ستعمل الى تحويله الى فرص لصالح دول المجموعة ال 77 والعالم، وان دولة فلسطين جاهزة للانخراط بنوايا حسنة مع جميع دول العالم والمجموعات للتفاوض على المستقبل الأفضل للكون، ولنقاش جميع القضايا الاحتياجات والانسانية التي تثير قلق مجتمعاتنا وشعوبنا بما فيها اجندة التنمية المستدامة 2030، مشددا على ان دولة فلسطين قادرة على تقدم وتعزيز الاجندة الاممية بالخبرات والقدرات الوطنية الفلسطينية المتنوعة في القضايا البيئية والتنموية والاقتصادية.

في الختام أكد الوزير المالكي على ان الدبلوماسية الفلسطينية ستعمل على إنجاح رئاسة دولة فلسطين لمجموعة ال 77.

#رياض المالكي

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