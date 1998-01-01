الخدمات الطبية تُقدم أكثر من 191312 خدمة صحية خلال شهر سبتمبر

قدَّمت مديرية الخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في محافظات قطاع غزة أكثر من 191,312 ألف خدمة صحية خلال شهر سبتمبر من عام 2018 الجاري، عبر مستشفياتها وعياداتها ومراكزها المختلفة.
وأوضح تقرير إحصائي صادر عن المديرية أن إدارة الاسعاف والطوارئ في المديرية قدَّمت 1188 خدمة إسعافية مختلفة، فيما أصدرت وحدة الضمان الصحي أكثر من 11 ألف بطاقة ضمان صحي للموظفين.
وأفاد بأن إجمالي العمليات الجراحية التي أُجريت في مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية بلغت 245 عملية جراحية مختلفة، تنوعت بين صغرى ومتوسطة وكبرى.
فيما سجلت حالات الولادة في المراكز والمستشفيات 537 حالة ولادة، بينما قدَّمت أقسام الأشعة أكثر من 4851 ألف طلب أشعة، في حين قدمت أقسام المختبرات 17الف و503 فحصاً طبياً.
وبيَّن أن أقسام العلاج الطبيعي قدَّمت 780 جلسة طبية، وقدمت أقسام الأسنان 3الاف و710 خدمة، في حين استقبل قسم السمعيات 160 حالة وقدمت عيادة البصريات 1039 خدمة.
مسيرات العودة
وفي هذا السياق، أكد مدير عام مديرية الخدمات الطبية العسكرية عميد طبيب محمد رمضان صالح أن طواقم الخدمات عملت بكل تفاني وعطاء خلال شهر سبتمبر في مسيرات العودة على طول الحدود الشرقية لإسعاف الجرحى جراء استهداف قوات الاحتلال لهم.
واستنكر العميد صالح استهداف الاحتلال لمركبات وطواقم الاسعاف أكثر من مرة خلال شهر سبتمبر الماضي.
وأوضح العقيد طبيب وائل عثمان مدير العلاقات العامة والإعلام أن طواقم الإسعاف والطوارئ تعاملت خلال مسيرات العودة مع 127 حالة تعرضت لإطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال، و52حالة تعرضت لقنابل غاز مباشرة، وأسعفت 1118 حالة ميدانياً.
خدمات طبية متنوعة
وأشار إلى إجراء الكوادر التمريضية أكثر من 123 ألف و292 خدمة تمريضية متنوعة في خدمة المرضى خلال نصف العام الحالي، لافتاً إلى أن أقسام الصيدلية في المديرية صرفت 22 ألف و16 وصفة طبية.
في سياق متصل، أوضح التقرير أن اللجنة الطبية التابعة للمديرية قدَّمت 470 فحصاً طبياً للمرضى والجرحى، فيما نفذَّت دائرة التنمية البشرية 5 دورات تدريبية مختلفة، بالإضافة لاستفادة 138 من طلبة الامتياز من كافة الجامعات لكل التخصصات الطبية في مستشفيات ومراكز وعيادات المديرية.
وأنجز معهد ضباط الإسعاف بالمديرية 27 دورة ومحاضرة تدريبية متخصصة في مجال الإسعاف والطوارئ، استفاد منها 523 طالباً وطالبةً.
وأكد عقيد صيدلي طارق غباين مدير إدارة التخطيط والتنمية البشرية بأن حجم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ارتفع خلال الشهر الحالي رغم قلة الموارد والامكانيات المتاحة.
مضيفاً بان اتفاقية الشراكة مع وزارة الصحة الفلسطينية ادي الى ارتفاع منسوب تقديم الخدمة الصحية للمواطنين وخاصة في مجال الاطفال والنساء والولادة .