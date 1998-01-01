الخدمات الطبية تُقدم أكثر من 191312 خدمة صحية خلال شهر سبتمبر

غزة / سما /

قدَّمت مديرية الخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في محافظات قطاع غزة أكثر من 191,312 ألف خدمة صحية خلال شهر سبتمبر من عام 2018 الجاري، عبر مستشفياتها وعياداتها ومراكزها المختلفة.



وأوضح تقرير إحصائي صادر عن المديرية أن إدارة الاسعاف والطوارئ في المديرية قدَّمت 1188 خدمة إسعافية مختلفة، فيما أصدرت وحدة الضمان الصحي أكثر من 11 ألف بطاقة ضمان صحي للموظفين.



وأفاد بأن إجمالي العمليات الجراحية التي أُجريت في مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية بلغت 245 عملية جراحية مختلفة، تنوعت بين صغرى ومتوسطة وكبرى.

فيما سجلت حالات الولادة في المراكز والمستشفيات 537 حالة ولادة، بينما قدَّمت أقسام الأشعة أكثر من 4851 ألف طلب أشعة، في حين قدمت أقسام المختبرات 17الف و503 فحصاً طبياً.



وبيَّن أن أقسام العلاج الطبيعي قدَّمت 780 جلسة طبية، وقدمت أقسام الأسنان 3الاف و710 خدمة، في حين استقبل قسم السمعيات 160 حالة وقدمت عيادة البصريات 1039 خدمة.