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نيويورك تايمز: أربعة سعوديين مقربين من محمد بن سلمان قتلوا خاشقجي

الأربعاء 17 أكتوبر 2018 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيويورك تايمز: أربعة سعوديين مقربين من محمد بن سلمان قتلوا خاشقجي



الرياض / وكالات /

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”  أنّ ماهر عبد العزيز مترب، المقرّب من وليّ العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، هو من بين الأشخاص الذين حدّدت السُلطات التركية أنهم مسؤولون عن اختفاء الصحافي السعودي، جمال خاشقجي.

وبحسب الصحيفة التي نشرت صوَراً عدّة لدعم ما كتبته، فإنّ مترب رافق وليّ العهد خلال زياراته للولايات المتحدة في آذار/مارس 2018 ولمدريد وباريس في نيسان/أبريل 2018.

وقد نشرت السُلطات التركية صورةً له لدى وصوله إلى مطار اسطنبول.

وأضافت “نيويورك تايمز” أنّ ثلاثة مشتبه بهم آخرين -عرّفت عنهم على أنهم عبد العزيز محمد الحساوي وثائر غالب الحربي ومحمد سعد الزهراني- مرتبطون بأجهزة أمن وليّ العهد السعودي البالغ من العمر 33 عاماً.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ هناك رجلاً خامساً أيضا، هو طبيب شرعي تم التعريف عنه على أنه صلاح الطبيجي وقد شغل مناصب عليا في وزارة الداخلية السعودية وفي القطاع الطبي السعودي.

وقالت الصحيفة إنّها تأكّدت بنفسها من أنّ “تسعة على الأقلّ من الأشخاص ال15 (المشتبه بهم) كانوا يعملون في أجهزة الأمن السعودية أو الجيش أو وزارات أخرى”.

ووفقاً لصحيفة “واشنطن بوست”، أبلغت أنقرة الولايات المتّحدة بأنّ لديها تسجيلات صوتيّة ومقاطع فيديو تُظهر كيف تمّ “استجواب” خاشقجي “وتعذيبه ثم قتله” داخل القنصلية قبل أن يتم تشويه جثّته.

(أ ف ب)

#خاشقجي #بن سلمان #قتل

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