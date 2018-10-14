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وفد طبي تخصصي الماني لجراحة المخ والأعصاب يصل الى قطاع غزة

الأربعاء 17 أكتوبر 2018 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

وصل إلي قطاع غزة وفد طبي تخصصي لجراحة المخ والأعصاب من "تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا – فرع ألمانيا" عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة  ، مكون من استشاري جراحة المخ والأعصاب الطبيب الألماني د سمير كزكز والطبيب استشاري التخدير الايرلندي د. محمد فهيم.

وفِي بيان له اوضح "التجمع" أن زيارة الوفد تتم وبالتعاون مع مؤسسة اغاثة أطفال فلسطين PCRF وان مدتها أسبوعين تبدأ من تاريخ 14/10/2018 وحتى 31/10/2018م موزعة على مستشفى القدس بغزة ومستشفى الأوروبي جنوب قطاع غزة .

وقال "التجمع" أن خبير الجراحة الطبيب الألماني يصطحب معه كمية من المستلزمات الطبية لدعم مستشفيات القطاع عبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني واستعداده لإجراء العمليات اللازمة للمرضى.

وذكر "التجمع" أن الوفد تمكن منذ وصوله من تشخيص ومعاينة العشرات من المرضى وتقديم الاستشارات الطبية وإجراء العديد من العمليات الجراحية لهم وصفت بعضها  بالمُعقّدة.

وفِي تصريح صحفي قالت د. غادة أبو عيشة "نائب رئيس التجمع في ألمانيا  ومسئولة الإغاثة والوفود " إلى أن هذه الزيارة الطبية الإغاثية تعتبر هي الثانية هذا العام ، ومن المقرر أن يتوجه الوفد إلي الضفة الغربية نهاية العام الحالي .

وأضافت "أبو عيشة " يعد هذا المشروع من ضمن سلسلة المشاريع الهادفة التي ينفذها التجمع ويهدف الى ارسال وفود طبية متخصصة لعلاج الحالات المرضية الصعبة وإحضار الجرحى للعلاج في أوروبا وعقد دورات تدريبية للأطباء في فلسطين لنقل الخبرة اليهم عن قُرب.

 
#وفد طبي

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