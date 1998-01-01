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الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من بيت أمر

الأربعاء 17 أكتوبر 2018 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين بينهم أسيران محرران من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأكد الناشط الإعلامي محمد عوض، ان قوات الاحتلال داهمت مناطق الطربيقة، وعرق اللتون، وشعب السير، وواد الشيخ في بيت أمر، واعتقلت اربعة مواطنين من بينهم أسيران محرران والمعتقلون هم: باسل علي حسن أبو هاشم (23 عاما)، وربيع جواد جمال عوض (22 عاما)، وخليل أيمن أبو مارية (21 عاما)، وجهاد يوسف العلامي (17 عاما).

وأشار عوض الى ان قوات الاحتلال فتشت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها، واستولت على أجهزة هواتف خلوية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام باتجاه منازل المواطنين، ما ادى الى وقوع إصابات بالاختناق.

من جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل البلدات والقرى والمخيمات ومداخل مدينة الخليل، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

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