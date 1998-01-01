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زعيم حزب العمل : يجب اعادة ابو مازن لغزة لانه الضامن لامن اسرائيل

الأربعاء 17 أكتوبر 2018 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زعيم حزب العمل : يجب اعادة ابو مازن لغزة لانه الضامن لامن اسرائيل



القدس المحتلة/سما/

قال زعيم المعارضة آفي جباي، إن "حكومة نتنياهو لا تملك استراتيجية ولا خطة حول غزة، في حين أن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مشغول بشعارات جوفاء. هكذا لا تنتصر".

ونقلت صحيفة "معاريف" عن غباي قوله، صباح اليوم، "سئمنا من الإخفاقات الأمنية لحكومة نتنياهو وليبرمان، وسئمنا من الكابينت الذي يخلط السياسة بالأمن، ولا يدافع عن سكان مستوطنات الغلاف".

وأضاف زعيم المعارضة أن "الهدف المطلوب: هو عودة أبو مازن إلى غزة. معه هناك هدوء في الضفة الغربية، وسيكون معه هناك في غزة، وعلينا تقديم خطة دولية مهمة لا تنفذ إلا عندما يعود للسيطرة هناك".

وتابع قائلاً: "لا تعنيني الديمقراطية هناك، ما يعنيني أمن "إسرائيل" وأبو مازن هو الضامن لأمن إسرائيل".

#غباي #حزب العمل #غزة #ابو مازن

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