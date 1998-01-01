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اتصالات مصرية لوقف الغارات الإسرائيلية على غزة

الأربعاء 17 أكتوبر 2018 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتصالات مصرية لوقف الغارات الإسرائيلية على غزة



غزة / سما /

قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن مصر تجري اتصالات مكثّفة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لوقف الغارات الاسرائيلية والتصعيد على قطاع غزة، وعودة الهدوء.

وأشارت المصادر  اليوم الأربعاء، أن الوفد الأمني المصري المتواجد في قطاع غزة أجرى اتصالات مكثفة مع قادة الفصائل في غزة وحثهم على عدم إطلاق أي صواريخ من القطاع، فيما يجري مسؤلون أمنيون مصريون مع الجانب الاسرائيلي اتصالات مماثلة لوقف الغارات الإسرائيلية وعودة الهدوء، من أجل إفساح المجال للجهود المصرية لاتمام التهدئة والتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وتشن طائرات حربية إسرائيلية غارات مكثفة منذ فجر اليوم على مواقع في قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ من داخل القطاع على منزل في بئر السبع داخل الخط الأخضر، أصاب عددا من الإسرائيليين.

وأعلنت الإذاعة الاسرائيلية إلغاء جلسة الكابينيت التي كانت مقرره اليوم، بسبب تطور الأوضاع في غزة، وقالت إن ليبرمان أمر بإغلاق معبري بيت حانون وكرم أبو سالم، وتقليص مساحة الصيد إلى 3 أميال.

#مصر #غزة #صواريخ #قصف

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