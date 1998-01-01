الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 15 مواطنا بالضفة

رام الله /سما/
شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الأ{بعاء حملة اعتقالات في الضفة طالت العديد من المواطنين بعد عملية دهم وتفتيش.
وعرف من المعتقلين:
1. مجدي الهيثم- نابلس
2. عبود الأشقر- طولكرم
3. محمد فتحي قاسم- طمون قرب طوباس
4. خليل أيمن أبو ماريا- بيت أمر شمال الخليل
5. باسل خالد أبو ماريا- بيت أمر
6. جهاد يوسف العلامي- بيت أمر
7. ربيع جواد الزعاقيق- بيت أمر
8. محمد حسن العمور- تقوع جنوب بيت لحم
9. محمد رياض العمور- تقوع
10. أشرف السجدي- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم
11. رأفت عبدة- كفر نعمة غرب رام الله
12. عبد الجبار جرار (عم الشهيد أحمد جرار) - جنين
13. نظير نصار - جنين
14. ماهر الأخرس- جنين
15. نصر العمور- جنين