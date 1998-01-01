الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 15 مواطنا بالضفة

رام الله /سما/

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الأ{بعاء حملة اعتقالات في الضفة طالت العديد من المواطنين بعد عملية دهم وتفتيش.

وعرف من المعتقلين:

1. مجدي الهيثم- نابلس

2. عبود الأشقر- طولكرم

3. محمد فتحي قاسم- طمون قرب طوباس

4. خليل أيمن أبو ماريا- بيت أمر شمال الخليل

5. باسل خالد أبو ماريا- بيت أمر

6. جهاد يوسف العلامي- بيت أمر

7. ربيع جواد الزعاقيق- بيت أمر

8. محمد حسن العمور- تقوع جنوب بيت لحم

9. محمد رياض العمور- تقوع

10. أشرف السجدي- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

11. رأفت عبدة- كفر نعمة غرب رام الله

12. عبد الجبار جرار (عم الشهيد أحمد جرار) - جنين

13. نظير نصار - جنين

14. ماهر الأخرس- جنين

15. نصر العمور- جنين