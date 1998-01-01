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محاولة لحرف البوصلة ..الفصائل الفلسطينية تنفي علاقتها بصاروخ "بئر السبع"

الأربعاء 17 أكتوبر 2018 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محاولة لحرف البوصلة ..الفصائل الفلسطينية تنفي علاقتها بصاروخ "بئر السبع"



غزة / سما/

 نفت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية علاقتها بالصاروخ الذي اطلق من قطاع غزة وأصاب منزلا في بئر السبع.

وقالت الفصائل في بيان مشترك وصل سما " إن أجنحة المقاومة في غرفة العمليات المشتركة تحيي الجهد المصري المبذول لتحقيق مطالب شعبنا، وترفض كل المحاولات غير المسؤولة التي تحاول حرف البوصلة وتخريب الجهد المصري، ومنها عملية إطلاق الصواريخ الليلة الماضية".

واكدت الفصائل أنها جاهزة للتصدي لاعتداءات الاحتلال وأنها حين تقوم بذلك لا تختبئ خلف أي ستار، بل تعلن ذلك بوضوح في إطار مسؤوليتها الوطنية، وستبقى بندقيتها الدرع الحامي لشعبنا، وسيبقى سلاحها مشرعاً في وجه الاحتلال.

وأضاف البيان: لا يزال شعبنا الفلسطيني يخوض معركته بكل قوة واقتدار عبر فعاليات مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، وإننا في غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة نقف مع أبناء شعبنا الذين يخرجون أسبوعياً وفي كل الفعاليات الجماهيرية لتحقيق مطالبهم بنيل حريتهم والعودة إلى وطنهم، كما أننا نتصدى لكل محاولات الاحتلال لحرف المسار الجماهيري لمسيرات العودة.
 

#بئر السبع #صاروخ #غزة #الفصائل

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