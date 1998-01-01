ليبرمان يقرر اغلاق معبري كرم سالم وبيت حانون وايزنكوت يقطع زيارته الى نيويورك

القدس المحتلة / سما /

أفادت إذاعة "الجيش" الاسرائيلي أنه بعد إطلاق الصواريخ من غزة على جنوب دولة الاحتلال والتوتر على جبهة الجنوب، قرر رئيس الأركان الجنرال غادي آيزنكوت، قطع زيارته إلى نيويورك والعودة إلى اسرائيل .

كما قرر وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان إغلاق حاجز ايرز ومعبر كرم ابو سالم وتقليص مساحة الصيد الى ٣ أميال بزعم إطلاق صواريخ في غزة .

وفي أعقاب تصعيد التوتر على الجبهة الجنوبية، افاد الموقع الإلكتروني "واينت"، أنه تقرر إلغاء اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، الذي كان مقرر عقده صباح اليوم لمناقشة الوضع في غزة في ضوء التصعيد الجديد.