جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ليبرمان يقرر اغلاق معبري كرم سالم وبيت حانون وايزنكوت يقطع زيارته الى نيويورك

الأربعاء 17 أكتوبر 2018 07:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يقرر اغلاق معبري كرم سالم وبيت حانون وايزنكوت يقطع زيارته الى نيويورك



القدس المحتلة / سما /

أفادت إذاعة "الجيش" الاسرائيلي  أنه بعد إطلاق الصواريخ من غزة على جنوب  دولة الاحتلال والتوتر على جبهة الجنوب، قرر رئيس الأركان الجنرال غادي آيزنكوت، قطع زيارته إلى نيويورك والعودة إلى اسرائيل .

كما قرر  وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان إغلاق حاجز ايرز ومعبر كرم ابو سالم وتقليص مساحة الصيد الى ٣ أميال بزعم إطلاق صواريخ في غزة . 

وفي أعقاب تصعيد التوتر على الجبهة الجنوبية، افاد الموقع الإلكتروني "واينت"، أنه تقرر إلغاء اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، الذي كان مقرر عقده صباح اليوم لمناقشة الوضع في غزة في ضوء التصعيد الجديد.

#ليبرمان #غزة #ايزنكوت #قصف

أخبار ذات صلة

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يقرر فتح معبر أبو سالم جزئياً عقب "عودة الهدوء في الجنوب "

الاحتلال يقرر اغلاق معبر بيت لحم

ام الحيران

الاحتلال يقرر اغلاق ملف أم الحيران وعدم محاسبة قتلة الشهيد أبو القيعان

ميلادينوف- ارشيف

ميلادنوف: على إسرائيل التراجع عن خطوة اغلاق معبر كرم أبو سالم

الاحتلال يقرر فتح معبر أبو سالم غدا وتوسعة مساحة الصيد لـ9 أميال

ليبرمان يقرر مجددا منع ادخال الوقود والغاز الى قطاع غزة حتى إشعار اخر

الأكثر قراءة اليوم

سي ان ان : لدى الشرطة التركية تسجيلات تثبت ان خاشقجي قتل وتم تقطيع جثته داخل السفارة

تعذيب ومهاجمة بالإبر.. الاستخبارات التركية تملك تسجيلا من 11 دقيقة لمقتل خاشقجي

رئيس المخابرات المصرية يزور تل أبيب ورام الله : رسائل ردع بين غزة و الاحتلال

الحكومة تقر موعد التوقيت الشتوي .. متى يبدأ ؟

ليبرمان : استنفذنا جميع المحاولات وعلينا اتخاذ قرار بضرب حماس بقوة

واشنطن بوست: معلومات استخباراتية أمريكية تظهر أن بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي

الشرطة التركية وجدت دليلا على مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطنبول

الأخبار الرئيسية

2018101706541415

صور ..صاروخ جراد يدمر منزلا في بئر السبع فجر اليوم واصابة 8 مواطنين بقصف طائرات الاحتلال لغزة

ليبرمان

ليبرمان يعرض على الوزاري المصغر خطة لهجوم واسع على غزة

يديعوت : لا مصلحة لإسرائيل بشن حرب ضد غزة ومواجهات السياج الحالية افضل للجانبين

استطلاع

استطلاع للرأي يظهر نتائج مثيرة حول الهدنة و المقاومة والمفاوضات والفساد

ارشيفية

وصول وفد المخابرات المصرية الى غزة عبر معبر "ايرز" بيت حانون