"الكابينت" يُلغي جلسته المقررة اليوم حول غزة لبحث التطورات الحالية

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام عبرية صباح اليوم الاربعاء ان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" قرر إلغاء جلسة مشاوراته الأمنية والعسكرية لبحث التطورات على صعيد جبهة قطاع غزة.

وقالت المصار العبرية إن وزراء الكابينيت تلقوا قبل قليل رسالة تقضي بإلغاء جلستهم التي كانت مقررة صباح اليوم.

وكان من المقرر ان يعرض وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، على المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، خطة لشن هجوم واسع النطاق على قطاع غزة، بدعوى فشل جهود الوساطة للتوصل إلى تهدئة، وفقًا للتلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان)