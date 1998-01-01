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تعطيل الدراسة في جميع مدارس بئر السبع

صور ..صاروخ جراد يدمر منزلا في بئر السبع فجر اليوم واصابة 8 مواطنين بقصف طائرات الاحتلال لغزة

الأربعاء 17 أكتوبر 2018 06:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور ..صاروخ جراد يدمر منزلا في بئر السبع فجر اليوم واصابة 8 مواطنين بقصف طائرات الاحتلال لغزة



غزة/سما/

 اغارت الطائرات الاسرائيلية صباح اليوم الاربعاء على عدة مواقع في قطاع غزة.اسفر حتى اللحظة عن اصابة ثمانية مواطنين 8 إصابات , بينهم 6 أطفال من طلاب المدارس في دير البلح.

وقال شهود عيان  ان عدة صواريخ أطلقتها الطائرات الحربية الاسرائيلية استهدفت جنوب مدينة غزة فيما هز انفجار اخر المنطقة الوسطي من قطاع غزة.

واكد شهود عيان ان الغارات الاسرائيلية امتدت الى بلدة بيت لاهيا شمال القطاع وان سحب الدخان الاسود تصاعدت في عدة مناطق.

كما هز انفجار عنيف مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ومدينة دير البلح وسط القطاع.

وكان صاروخ من نوع جراد سقط على منزل في بئر السبع فجر اليوم .وقالت مصادر فلسطينية ان طائرات الاحتلال قصفت 6 اهداف بينها مواقع للمقاومة في مختلف مناطق قطاع غزة صباح اليوم.

وقالت اذاعة جيش الاحتلال ان صاروخ ثاني سقط على ساحل مدينة كبرى في اسرائيل فيما قالت مواقع التواصل الاجتماعي ان الصاروخ على شاطئ تل ابيب او حيفا دون اصابات ودون تشغيل صافرات الانذار.

وقالت مصادر اسرائيلية فجر اليوم ان عدة اصابات بالذعر قد وقعت في مدينة بئر السبع جنوب اسرائيل بعد سقوط صاروخ من نوع "غراد" اطلق من قطاع غزة .

واضافت المصادر  انه في حوالي الساعة الرابعة من فجر اليوم، انفجر صاروخ تبين لاحقا انه من نوع "غراد" بعد ان اطلق من قطاع غزة، حيث سقط في ساحة بيت في احد الاحياء السكنية في مدينة بئر السبع.

وقالت المصادر ذاتها انه لم تقع اصابات جسدية فيما تم رصد خمس اصابات بالهلع .

وافاد الناطق العسكري الاسرائيلي  بأن صاروخين اطلقا من قطاع غزة في ذات الوقت احدهما باتجاه البحر والآخر باتجاه الاراضي الاسرائيلية وأنفجر بعد ذلك في مدينة بئر السبع.

واضاف الناطق ان صافرة الانذار في بئر السبع قد دوت حين رصدت الصاروخ القادم باتجاه المدينة غير ان منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" لم تتصد للصاروخ، مما يستوجب فحصا للأمر.

وقامت طائرات إسرائيلية باستهداف موقع "أبو جراد" جنوب مدينة غزة بعدة صواريخ، وموقع "الواحة" غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وأيضا نفذت الطائرات عدة غارات على موقع للمقاومة في حي الزيتون وسط مدينة غزة، على أرض زراعية في منطقة الزنة ببلدة بني سهيلا في مدينة خانيونس شمال القطاع.​

وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، عن تعطيل الدراسة في جميع مدارس بئر السبع، وذلك في اعقاب سقوط الصاروخ الذي تسبب بأضرار بالغة لمنزل، فيما سقط صاروخ آخر في البحر.

ونشرت قيادة الجهة الداخلية تعليماتها الجديدة بخصوص تطور الاحداث قرب قطاع غزة، حيث أمرت قيادة الجبهة الداخلية سكان منطقة "غلاف غزة" بالامتناع عن التجمع أكثر من 300 شخص في منطقة مفتوحة و500 شخص في منطقة مغلقة.

#صاروخ #غزة #الاحتلال #قصف
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