سي ان ان : لدى الشرطة التركية تسجيلات تثبت ان خاشقجي قتل وتم تقطيع جثته داخل السفارة

انقرة / وكالات /

كشفت شبكة سي إن نقلا عن مسؤول تركي قوله ان التسجيلات لديها تظهر ان الصحفي جمال خاشقجي قتل بعد 7 دقائق من دخوله القنصلية وان الطبيب الطبيقي اشرف على تقطيع جثته امام القنصل السعودي العتيبة وفريق التحقيق الذي قدم الى تركيا قبل دخول خاشقجي الى السفارة.

وكانت أبناء سابقة أشارت الى وجود أدلة على مقتل خاشقجي، دون أن يتم الإشارة الى هذه الأدلة أو الكشف عنها، سوى أنه تم إعادة طلاء قسم من الجدران داخل القنصلية حديثا.

وتأتي هذه التفاصيل الجديدة التي لم يتم تأكيدها أو نفيها رسميا، فيما يزور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الرياض ويناقش مع المسؤولين السعوديين المسألة في محاولة للكشف عن حقيقة ما حلّ بالصحافي المعارض السعودي جمال خاشقجي بعدما اختفت آثاره اثر دخوله القنصلية السعودية باسطنبول قبل أكثر من أسبوعين، في حين يستمر التحقيق بقيادة طاقم من النيابة العامة التركية وبتعاون مع طاقم تحقيق سعودي في اسطنبول.

واستدعت الرياض القنصل السعودي في اسطنبول محمد العتيبي، الذي غادر تركيا متوجهًا للعاصمة السعودية على جناح السرعة.

وتأتي هذه التقارير بعدما أفادت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشييتد برس" نقلًا عن مسؤول تركي بأن "المحققين وجدوا أدلة مؤكدة لمقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول"، أثناء تفتيشها القنصلية، والتي بحسب الوكالة تحرج السعودية. علمًا أن الرياض نفت علمها بمصير خاشقجي وأكدت قبلها أن الصحافي المعارض غادر القنصلية.