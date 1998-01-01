الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بالأغلبية على منح فلسطين صلاحيات إضافية لرئاسة مجموعة الـ77

واشنطن/سما/

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، على منح الفلسطينيين الذين يتمتعون بوضع مراقب في المنظمة الدولية صلاحيات قانونية إضافية، طوال مدة رئاسة مجموعة الـ77 في 2019، وهو دور جديد تنتقده الولايات المتحدة.

حيث كانت ثلاث دول فقط ضد القرار وهي(الولايات المتحدة وإسرائيل وأستراليا)، فيما صوتت 146 دولة لصالح القرار.

وينص مشروع القرار على سلسلة من التدابير من أجل مشاركة دولة فلسطين في مختلف الدورات والمؤتمرات السنوية، التي ستشارك فيها مجموعة الـ77 العام المقبل.

ويتضمن ملحق بالقرار بين مواده، حق الإدلاء بتصريحات باسم مجموعة الـ77 والصين وحق المشاركة في صياغة مقترحات وتعديلات وحق عرض مذكرات إجرائية.

وكانت "مجموعة الـ77 والصين" تضم المجموعة في الواقع 134 دولة حاليًا، اختارت في اجتماع عقد في 27 أيلول/سبتمبر على هامش الأعمال السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، فلسطين لتولي الرئاسة الدورية للمجموعة في 2019.

وحالياً تشكل مجموعة ال77 تحالف عدد من الدول الناشئة الذي أنشئ في الأساس لدفع المصالح الاقتصادية لأعضائه قوة تفاوض لا يستهان بها في الأمم المتحدة.

لكن وضع فلسطين كمراقب في الأمم المتحدة لا يمنحها كل الصلاحيات القانونية لممارسة هذه الرئاسة، لذلك لا بد من استصدار قرار بمنح سلطات مؤقتة لمدة عام.

ويذكر نص القرار بأن "دولة فلسطين جزء من أدوات عديدة أبرمت برعاية هيئة الأمم المتحدة، وبأنها عضو كامل العضوية في العديد من مؤسسات وأجهزة هيئة الأمم المتحدة".