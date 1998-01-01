شاهد: سحب لقب ملكة جمال لبنان بسبب صورة مع ملكة جمال اسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

أعلنت مؤسسة "السوسن" اللبنانية سحبها للقب ملكة جمال الأرض ممثلة للبنان من اللبنانية سلوى عكر، اثر التقاطها صورة مع نظيرتها الاسرائيلية في مسابقة "ملكة جمال الأرض".

وقد أحدثت صورة نشرتها ملكة جمال لبنان ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وجدلًا واسعًا في الشارع اللبناني، فيما ردت المؤسسة المنظمة برفض "التطبيع" كما وصفته.

وكان للمتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي أوفير غندلمان رد على ذلك باعتبار سحب اللقب "أبارتهايد لبناني".

وأشا رغندلمان الى أن الفتاة التي فازت باللقب باسرائيل هي فتاة عربية من سكان اسرائيل تدعى دانا زريق، ويرجح أنها من إحدى قرى شمال البلاد.

ونشرت مؤسسة السوسن رفضها للتطبيع مع اسرائيلي، معتبرة أن "معركتنا مع إسرائيل معركة ثقافية وأكاديمية وإعلامية وفنية لا عسكرية واقتصادية فقط".

وأوضحت المؤسسة أن "هذه هي المرة الأولى التي تقع فيها ملكة من مؤسستنا، التي أرسلت عشرات الملكات إلى العالم وكن قدوة في التمثيل، في الخطأ، لذا قررت إدارة المؤسسة سحب اللقب من سلوى عكر".

وكتب غندلمان "ملكة جمال لبنان سلوى عكر التي تشارك في مسابقة جمال الأرض فقدت اليوم لقبها لأنها التقطت صورة مع ملكة جمال إسرائيل دانا زريق مما أثار ضجة بلبنان وضحكي لأن دانا هي مواطنة عربية إسرائيلية تفتخر بتمثيل دولتها إسرائيل. هذه الخطوة العنصرية تظهر للعالم الوجه القبيح للأبرتهايد اللبناني".