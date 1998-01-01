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رئيس اركان الجيش الاسرائيلي يلتقي نظيره السعودي

الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس اركان الجيش الاسرائيلي يلتقي نظيره السعودي



القدس المحتلة / سما /

كشف موقع صحيفة معاريف العبرية ان رئيس اركان الجيش الاسرائيلي جادي إيزنكوت التقى مع رئيس الاركان السعودي فياض الرويلي على هامش مؤتمر قادة الجيوش المنعقد في الولايات المتحدة .

وأفادت التقارير أن آيزنكوت اجتمع مع قادة المنطقة الآخرين، مثل رئيس الأركان الأردني.

واضافت معاريف ان العلاقات تحسنت بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة ، على اثر "التهديد الإيراني ، الذي تخشاه الدولتان. وقد أفيد مؤخراً بأن الرياض اشترت من إسرائيل نظاماً من القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ التي يطلقها الحوثيون من اليمن.

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