رئيس اركان الجيش الاسرائيلي يلتقي نظيره السعودي

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع صحيفة معاريف العبرية ان رئيس اركان الجيش الاسرائيلي جادي إيزنكوت التقى مع رئيس الاركان السعودي فياض الرويلي على هامش مؤتمر قادة الجيوش المنعقد في الولايات المتحدة .



وأفادت التقارير أن آيزنكوت اجتمع مع قادة المنطقة الآخرين، مثل رئيس الأركان الأردني.



واضافت معاريف ان العلاقات تحسنت بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة ، على اثر "التهديد الإيراني ، الذي تخشاه الدولتان. وقد أفيد مؤخراً بأن الرياض اشترت من إسرائيل نظاماً من القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ التي يطلقها الحوثيون من اليمن.