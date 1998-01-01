إدارة المعابر تصدر توضيح هام حول تفاصيل عملية تهريب “شيش إلكترونية”

غزة/سما/

نفت إدارة معابر قطاع غزة ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام المحلية، بفرض ضرائب ورسوم باهظه على البضائع والسلع التي تمر عبر معبر كرم أبو سالم من قبل الادارة العامة للجمارك والمكوس.

وعلقت إدارة المعابر مساء اليوم الثلاثاء حول مصادرة “شيش الكترونية” مهربه في سيارة نقل من خلال وضعها في بضائع مسموح بالدخول أمس الاثنين، موضحة أن عملية ضبط هذه الشيش جاءت خلال عملية التفتيش والمراقبة لسيارة ناقلة للبضائع، حيث ضبطت مخبئه داخل بضائع مسموح لها بالدخول وتم مصادرتها على الفور و التحفظ عليها لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وأضافت أن هذه الشيش ممنوع دخولها من قبل وزارة الصحة لأنها تسبب أمراض السرطان، حيث تم اتلاف الكمية من الشيش المهربة وتقدر حوالي “125” شيشه بحضور الجهات القانونية.

ودعت إدارة المعبر كافة وسائل الاعلام بتوخي الدقه في نقل الاخبار والتأكيد من كل ما يجري من خلال الجهات الرسمية في المعبر، خصوصًا مع اعتراض أصحاب البضاعة على المصادرة وهو ما أدى إلى تناقل الأخبار بشكل مشتت ومغلوط.