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القنصل السعودي يغادر تركيا للرياض قبيل تفتيش منزله بإسطنبول

الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
القنصل السعودي يغادر تركيا للرياض قبيل تفتيش منزله بإسطنبول



وكالات/سما/

غادر القنصل السعودي بتركيا محمد العتيبي مدينة إسطنبول التركية إلى العاصمة السعودية الرياض، قبيل وصول فريق المحققين الأتراك لتفتيش منزله.

وأشارت صحيفة "قرار" التركية إلى أن "القنصل السعودي عاد إلى بلاده في رحلة جوية مقررة من مطار أتاتورك في الساعة الخامسة مساء، بعد العثور على أدلة على قتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي بعد دخول فرق التحقيق التركية للقنصلية السعودية وتفتيشها مساء الاثنين".

ومن جانبها، نقلت قناة الجزيرة القطرية عن مصادر رسمية تركية مغادرة القنصل السعودي من إسطنبول إلى الرياض، مشيرةً الى أن فريق المحققين الأتراك كانوا يخططوا للاستماع لإفادة القنصل بعد تفتيش منزله.

وأكدت مصادر في الخارجية التركية اليوم عزم مجموعة العمل التركية السعودية، تفتيش مقر إقامة القنصل السعودي بمدينة إسطنبول، في إطار التحقيق باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أكد في وقت سابق أنه لا قيود على مغادرة المسؤولين في البعثات الدبلوماسية السعودية لتركيا.

واختفت آثار الصحفي السعودي في 2 أكتوبر الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

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