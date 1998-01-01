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عبد السلام هنية يزور المتحف الأولمبي بمدينة " لوزان " السويسرية

الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبد السلام هنية يزور المتحف الأولمبي بمدينة " لوزان " السويسرية



زار عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، اليوم الثلاثاء، مقر المتحف الأولمبى، فى مدينة لوزان، السويسرية، والتقى خلال الزيارة "باتريس اكيرمان"، منسقة الأسبوع الأولمبي.

وتفقد هنية، خلال زيارته للمتحف الأولمبي، مقتنيات المتحف، بما تشمله من ميداليات، ومنصات لتتويج اللاعبين، فى الدورات الأولمبية السابقة، وكذلك الورقة الأصلية لإعلان تنظيم دورة الألعاب الأوليمبية بكين 2020.

حيث أشاد هنية بالقيمة التي يحملها المتحف الأولمبي من تاريخ رياضي كبير يفتخر ويعتز به كل محب للرياضة في العالم.

وأطلع عبدالسلام هنية اكيرمان على الفعاليات الأولمبية في فلسطين منها الأسبوع الأولمبي الرياضي والمشاريع الرياضية التي تهدف الى تطوير الألعاب الأولمبية.

فيما رحبت باتريس اكيرمان بهنية مؤكدةً وقوفها الى جانب الرياضيين في كل مسعى من شأنه تطوير الرياضة والألعاب الأولمبية مشيدةً بالتطور الرياضي الأولمبي في فلسطين رغم كل الظروف والواقع الصعب التي تمر به البلاد.

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