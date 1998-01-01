السلمي: ما يتم تداوله حول نقل سفارة استراليا للقدس غير دقيق

القدس/سما/

عقد رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، اليوم الثلاثاء، على هامش ترؤسه لوفد البرلمان العربي المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف - اجتماعاً هاماً مع أيان دونالد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الأسترالي والوفد المرافق له من رؤساء الكتل بمجلسي الشيوخ والنواب الأسترالي.

ويأتي اجتماع رئيس البرلمان العربي مع رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الأسترالي لاستيضاح ما يتم تداوله في وسائل الإعلام بشأن نية دولة استراليا نقل سفارتها لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى مدينة القدس المحتلة.

وقال رئيس البرلمان العربي فى تصريح له: "عقدت اليوم الثلاثاء على هامش اجتماعات البرلمان الدولي بجنيف اجتماعاً مع أيان دونالد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الأسترالي والوفد المرافق له من رؤساء الكتل بمجلسي الشيوخ والنواب الأسترالي، وأكد أن ما يتم تداوله حول نقل سفارتهم للقدس غير دقيق" مشيراً إلى "الاتفاق على استمرار التواصل فيما بينهم".