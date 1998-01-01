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أبو الغيط: اعتراف استراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل سيؤثر سلبا على علاقاتها بالدول العربية

الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط: اعتراف استراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل سيؤثر سلبا على علاقاتها بالدول العربية



وكالات/سما/

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن تصريحات رئيس وزراء استراليا سكوت موريسون، التي أشار فيها إلى أن بلاده تدرس الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، تؤثر بالسلب على علاقاتها بالدول العربية والإسلامية.

وأعرب أبو الغيط في تصريح له من فيينا، اليوم الثلاثاء، عن أمله بأن يراجع موريسون موقفه وألا يقدم على تلك الخطوة التي تضع بلاده في تناقض صارخ مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتناقض ايضا التزامها المُعلن بحل الدولتين.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام السفير محمود عفيفي، إن القدس أرضٌ محتلة من وجهة نظر القانون الدولي، وأن إقدام الولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا على الاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل، لا يُغير من هذه الحقيقة شيئاً، مؤكداً أن المساس بالوضع القانوني أو التاريخي للمدينة لا يخدم فُرص السلام، أو رؤية الدولتين.

وأضاف أن مصير المدينة يتعين أن يتحدد خلال عملية تفاوضية وليس إجراءات أحادية، داعياً استراليا كدولة ذات مكانة على الصعيد العالمي، أن تكرس جهودها من أجل استئناف عملية سياسية ذات مصداقية بين فلسطين وإسرائيل تتناول كافة قضايا الحل النهائي، ومن بينها القدس.

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