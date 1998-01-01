الاحتلال يُشدد من إجراءاته التعسفية في طولكرم

طولكرم/سما/

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، من إجراءاتها على مداخل مدينة طولكرم، ونصبت حواجزها العسكرية وأعاقت حركة تنقل المركبات والمواطنين.

وأكدت مصادر محلية، على أن دوريات الاحتلال جابت مداخل المدينة وكثفت من تواجدها هناك، خاصة عند المدخل الشرقي المعروف بشارع نابلس، وبالقرب من مخيم نور شمس، في الوقت الذي نصبت حواجزها على المدخل الجنوبي المعروف بشارع فرعون، والمدخل الشمالي للمدينة على طول الطريق المؤدية إلى قرى وبلدات الشعراوية.

وأوضحت المصادر، أنه أوقفت قوات الاحتلال، كافة السيارات ودققت في هويات الركاب مما تسبب في حدوث اختناقات وأزمة مرورية في تلك المناطق.

وأشارت إلى أنه نشرت قوات الاحتلال دوريات المشاة في الأراضي الزراعية، وتحديداً ما بين ضاحيتي اكتابا وشويكة والجاروشية والمسقوفة شمال طولكرم، وطردت أصحابها ومنعتهم من التواجد في أراضيهم لقطف ثمار الزيتون.