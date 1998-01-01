اندلاع 1100 حريق في غلاف غزة منذ نهاية مارس الماضي

القدس/سما/

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأنه بعد نصف عام من الحرائق في مستوطنات غلاف غزة، فقد بلغ إجمالي الحرائق 1100 حريق.

وأشارت الصحيفة العبرية اليوم الثلاثاء، إلى أنه قد نتج عن تلك الحرائق، حرق 12 ألف دونم من المحميات الطبيعية التابعة لـ "الصندوق القومي الإسرائيلي"؛ والتي تقدر مساحتها بـ 22 ألف دونم في الجنوب.

وبدأ سكان غزة يوم 30 آذار/ مارس الماضي، بإرسال طائرات ورقية محملة بأقمشة مشتعلة للمناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال، كوسيلة للاحتجاج ضد الحصار الإسرائيلي للقطاع.

واعتمد شبان غزة تلك الطريقة منذ بدء مسيرات "العودة الكبرى"؛ التي انطلقت في 30 آذار/ مارس الماضي، كشكل من أشكال المقاومة إلى جانب الحجارة والزجاجات الحارقة.

وتسببت تلك الطائرات، باحتراق مساحات واسعة من أراضي المستوطنين المزروعة بالقمح والشعير، وكذلك باحتراق مئات الدونمات من الغابات، ما كبد الإسرائيليين خسائر مالية بالغة بسبب احتراق محاصيلهم، واضطرار بعضهم إلى حصادها بشكل مبكر.

وفشلت محاولات الجيش الإسرائيلي في التعامل مع هذه الطائرات التي باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا للمحاصيل القريبة من السياج الفاصل، فأصبح يُلاحق كل من يُطلق طائرة أو بالونًا من خلال إطلاق النار عليه سواء من خلال طائراته أو قناصيه.