وزراء بالكابنيت الاسرائيلي : ليبرمان "تبع برم" و لم يقدم أي خطة لمهاجمة غزة

القدس المحتلة / سما /

نقل المحلل السياسي والمراسل في القناة الإسرائيلية العاشرة، باراك رافيد، عن بعض وزراء الكابينت قولهم إن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أربك أدمغتنا ولم يقدم أي خطة لعملية عسكرية لمواجهة غزة ولا توجد لديه فكرة عن شيء.

ووصف هؤلاء الوزراء ليبرمان بـ "تبع برم" وكل ما يتحدث به لا يعدو الخطابات السياسية ولم يعرض على الحكومة أي خطة عملية، وفي آخر اجتماع للكابينت لم يكن هناك نقاش جدي على الإطلاق من ليبرمان حول إمكانية الشروع في عملية عسكرية بغزة.

وحسب "رافيد" فإن ليبرمان يلتزم ببروتوكول جلسة الكابينت ونتنياهو هو الذي يدير ويقرر كل شيء.

وفي وقت سابق، قال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، "يجب أن نضرب حركة حماس بقوة ويجب أن يكون قراراً من مجلس الوزراء بذلك".