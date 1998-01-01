نواب كتلة "فتح" البرلمانية يفتتحون محطة تحلية المياه في معهد الأمل للأيتام في غزّة

غزة/سما/

زار وفد برلماني من كتلة فتح البرلمانية برئاسة النائب محمد دحلان رافقه قيادات وكوادر من التيار الإصلاحي الديمقراطي والوجهاء والمخاتير معهد الامل للأيتام، اليوم الثلاثاء، لافتتاح محطة تحلية المياه في المعهد بعد ترميمها واصلاحها بمشروع مولته الكتلة البرلمانية وضم الوفد النواب ماجد أبو شمالة, رجائي بركة , إبراهيم المصدر نيابة عن الكتلة ومحمود حسين أمين سر الحركة وأعضاء قيادة الساحة عبد الناصر دغمش وماهر شملخ ومحمود مصلح ووزير الصحة الأسبق جواد الطيبي.

وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة المعهد عبد الماجد الخضري، ونائب رئيس مجلس إدارة معهد الأمل عماد الأعرج، وإياد المصري المدير التنفيذي للمعهد وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والعاملين به الى جانب عدد من الأطفال من رواد المعهد.

وألقى الخضري كلمة رحب فيها بالوفد الزائر وشكر التيار الإصلاحي في حركة فتح وكتلته البرلمانية على اسهاماته المتواصلة من اجل خدمة أبناء شعبنا والتخفيف عنهم في ظل الوضع الاقتصادي المتردي وجدد شكره للكتلة على كافة الاسهامات التي تقوم فيها لمساندة شريحة الايتام والتي كان اخرها إعادة ترميم وإصلاح محطة التحلية في المعهد وحرصهم على وضع بسمة على شفاه ليس فقط الايتام وانما أيضا ذويهم.

وبدوره خاطب النائب ماجد أبو شمالة الحضور قائلا " الاخوة من أبناء الشعب الفلسطيني الذين فقدوا ابائهم وابنائهم جئناكم اليوم لنقول لكم بانكم لستم وحدكم فنحن معكم سنواجه متاعب الحياة معكم وسنقف الى جواركم", في هذا الظرف الصعب الذي يعاني فيه قطاع غزة حصار القريب والبعيد ويعاني ابناءه من فقدان الامل وضياع المستقبل, فنحن جئنا اليوم لننقل لكم رسالة كتلة فتح البرلمانية بقيادة محمد دحلان "نحن لن نترك غزة وأهلها محاصرين" ولن نترك يتامى غزة ولا الجرحى وللشهداء وذويهم ولا الخريجين ولا الطلبة ولا أي من الفئات التي تعيش اسوء الأيام واصعبها ففي الشدائد تظهر معادن الرجال والقيادة مسؤولية ويجب ان تقف القيادة مع شعبها عندما يحتاجها, وكل أبناء شعبنا اليوم يحتاجون لمن يقف معهم ويأخذ بيدهم لبر الأمان .

وأضاف النائب أبو شمالة في كلمته لن نتخلى عمن يحتاجنا من أبناء شعبنا وسنظل ضد الحصار الظالم على غزة وعلى أهلنا, فلا يجب ان يمس قوت أطفالنا وكرامة أبنائنا وبناتنا بحجة معاقبة هذا التنظيم او ذاك.

وختم النائب أبو شمالة أنقل لكم تحيات القائد محمد دحلان وكل قيادتنا التي تبحث عن مواطن المعاناة لأبناء شعبنا وتحاول ان تداوي الجراح وتطبب هنا وهناك ونأمل من الله ان يوفقنا لان نقدم أكثر في ظل وضع أصبح فيه كل أبناء شعبنا محتاج لكننا مصممين وسائرين من اجل تقديم المساعدة بكل ما نستطيع ان نقدم به المساعدة.

وفي نهاية الحفل، تسلّم النواب درع التقدير من إدارة معهد الأمل للأيتام ممثلاً برئيس مجلس إدارته د. عبد الماجد الخضري، تأكيداً على تقدير الجهود التي تبذلها كتلة "فتح" البرلمانية برئاسة النائب محمد دحلان من جهود للتخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني.