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ثوري فتح يوصي بتأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي

الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثوري فتح يوصي بتأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي



غزة/سما/

أوصى المجلس الثوري لحركة “فتح” بتأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لمدة ستة أشهر بحيث يكون الانضمام خلالها اختيارياً لحين اجراء التعديلات اللازمة لما فيه مصلحة العمال والموظفين والمستفيدين.

وأكد ثوري “فتح” خلال اجتماع طارئ لبحث التطورات المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي اليوم الثلاثاء، أن التعديل سيأتي بعد فتح حوار شامل بين الحكومة وكافة الشرائح والاطراف المعنية.

كما وأكد المجلس وقوفه التام مع جماهير شعبنا في وقفتها الاحتجاجية السلمية المطالبة بتأجيل تطبيق القانون لحين سد كافة الثغرات التي اعترته.

وأضاف “فتح جادة في حماية قراراتها و صون إرادة ومصالح شعبنا المناضل وجادة في قيادة الجماهير المدافعة عن حقوقها”.

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