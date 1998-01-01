جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الكنيست" يبحث استبعاد الأسرى الفلسطينيين من تخفيض أحكام السجن

الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الكنيست" يبحث استبعاد الأسرى الفلسطينيين من تخفيض أحكام السجن



القدس/سما/

من المقرر ان تُصوت اليوم الثلاثاء، اللجنة الداخلية التابعة للكنيست الإسرائيلي على استثناء الأسرى الفلسطينيين من قانون تخفيض فترات السجن بضغط من الأحزاب اليمينية.

وستعقد اليوم جلسة للجنة ويتم التصويت خلالها على استثناء الأسرى "الأمنيين" الفلسطينيين من القانون، ويُتبين وجود أغلبية لتمرير التصويت.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن تعديل القانون ينص على استثناء الأسرى الفلسطينيين الذين حكموا في المحاكم العسكرية الإسرائيلية من الاستفادة من هذا القانون، بالإضافة إلى الأسرى الذين حوكموا بناءً على "قانون مكافحة الإرهاب" للعام 2016.

يأتي ذلك بعد أيام من نشر الصحيفة معطيات تشير إلى أن تطبيق القانون سيؤدي إلى الإفراج المباشر عن أكثر من 300 سجين أمني فلسطيني ما أثار حفيظة رئيس اللجنة وأقطاب من اليمين.

وبحسب التقديرات فسيتم إقرار القانون في الكنيست بعد التعديل المذكور وبالتالي بدء سريانه على الأسرى الجنائيين فقط خلال شهر ديسمبر القادم، ويتوقع الإفراج عن 700 أسير حال تطبيق القانون.

ويأتي هذا القانون تلبية لقرار المحكمة العليا بتوسيع المساحة الممنوحة لكل سجين حتى 3.5 متر مربع، أما بالنسبة للأسرى الفلسطينيين، فهنالك خيارات للتعاطي مع القرار ومن بينها بناء أقسام خيام جديدة في سجون: مجدو، عوفر، النقب.

وفي ذات الموضوع طالب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان باستبعاد الأسرى الفلسطينيين من قانون الإفراج المبكر في أعقاب طلب قرار المحكمة العليا بتخفيف التكدس في السجون.

وقال أردان كما ذكر موقع "0404" العبري اليوم الثلاثاء: "يجب أن يدفعوا ثمناً باهظاً لأفعالهم، وبالتالي أعارض أي تقصير من أحكام الأسرى الفلسطينيين ومساعدتهم، وإضفاء الشرعية على استبعادهم من الإفراج المبكر يسرني".

أخبار ذات صلة

فيوجن

"فيوجن" تطلق حملة تخفيض خاصة لمشتركي الانترنت في ظل انقطاع رواتب موظفي غزة

مصالحة -ارشيفية

صحيفة: الرئيس عباس يبحث عن "مصالحة متدرجة"و مصر وحماس تبحثان "صفقة شاملة"

صحيفة : البرغوثي مرشح من السجن... لقيادة "فتح" والمنظمة بعد رحيل عباس

الكنيست الاسرائيلي - ارشيف

" القدس الكبرى" مشروع اسرائيلي جديد في أروقة الكنيست

ايمن عودة

النائب في الكنيست "ايمن عودة لـ"سما : لن نسكت وسنفضح اسرائيل من الداخل

هنية والجهاد الاسلامي - ارشيف

هنية يبحث مع قيادات "الجهاد الاسلامي" عدة ملفات

الأكثر قراءة اليوم

أنباء عن العثور على أدلة قتل خاشقجي والرياض تستعد للاعتراف

تعذيب ومهاجمة بالإبر.. الاستخبارات التركية تملك تسجيلا من 11 دقيقة لمقتل خاشقجي

جنرال إسرائيلي : هذه 5 أخطاء بتعاملنا مع حماس ومن الافضل ان تقود السلطة الصراع ضدها

الحمد الله: لن نؤجل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي ومستعدون لتعديله

واشنطن بوست: معلومات استخباراتية أمريكية تظهر أن بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي

خلافات كبيرة داخل الكابينت الاسرائيلي حول قرار ليبرمان وقف ضخ الوقود لغزة

محاولة لاقتحام السفارة الإسرائيلية في أنقرة واطلاق النار على السائق

الأخبار الرئيسية

فتح

ثوري فتح يوصي بتأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي

استطلاع

استطلاع للرأي يظهر نتائج مثيرة حول الهدنة و المقاومة والمفاوضات والفساد

ارشيفية

وصول وفد المخابرات المصرية الى غزة عبر معبر "ايرز" بيت حانون

ليبرمان

ليبرمان : استنفذنا جميع المحاولات وعلينا اتخاذ قرار بضرب حماس بقوة

كامل والرئيس عباس

رئيس المخابرات المصرية يزور تل أبيب ورام الله : رسائل ردع بين غزة و الاحتلال