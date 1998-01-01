"الكنيست" يبحث استبعاد الأسرى الفلسطينيين من تخفيض أحكام السجن

القدس/سما/

من المقرر ان تُصوت اليوم الثلاثاء، اللجنة الداخلية التابعة للكنيست الإسرائيلي على استثناء الأسرى الفلسطينيين من قانون تخفيض فترات السجن بضغط من الأحزاب اليمينية.

وستعقد اليوم جلسة للجنة ويتم التصويت خلالها على استثناء الأسرى "الأمنيين" الفلسطينيين من القانون، ويُتبين وجود أغلبية لتمرير التصويت.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن تعديل القانون ينص على استثناء الأسرى الفلسطينيين الذين حكموا في المحاكم العسكرية الإسرائيلية من الاستفادة من هذا القانون، بالإضافة إلى الأسرى الذين حوكموا بناءً على "قانون مكافحة الإرهاب" للعام 2016.

يأتي ذلك بعد أيام من نشر الصحيفة معطيات تشير إلى أن تطبيق القانون سيؤدي إلى الإفراج المباشر عن أكثر من 300 سجين أمني فلسطيني ما أثار حفيظة رئيس اللجنة وأقطاب من اليمين.

وبحسب التقديرات فسيتم إقرار القانون في الكنيست بعد التعديل المذكور وبالتالي بدء سريانه على الأسرى الجنائيين فقط خلال شهر ديسمبر القادم، ويتوقع الإفراج عن 700 أسير حال تطبيق القانون.

ويأتي هذا القانون تلبية لقرار المحكمة العليا بتوسيع المساحة الممنوحة لكل سجين حتى 3.5 متر مربع، أما بالنسبة للأسرى الفلسطينيين، فهنالك خيارات للتعاطي مع القرار ومن بينها بناء أقسام خيام جديدة في سجون: مجدو، عوفر، النقب.

وفي ذات الموضوع طالب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان باستبعاد الأسرى الفلسطينيين من قانون الإفراج المبكر في أعقاب طلب قرار المحكمة العليا بتخفيف التكدس في السجون.

وقال أردان كما ذكر موقع "0404" العبري اليوم الثلاثاء: "يجب أن يدفعوا ثمناً باهظاً لأفعالهم، وبالتالي أعارض أي تقصير من أحكام الأسرى الفلسطينيين ومساعدتهم، وإضفاء الشرعية على استبعادهم من الإفراج المبكر يسرني".