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آلية السفـر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفـر عبر معبر رفح يوم الأربعاء



غزة/سما/

 

 أعلنت وزراة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء.

وقالت الداخلية في بيان وصل "سما" نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، إن الحافلات المراد سفرها غداً الأربعاء هي الحافلة الرابعة + الحافلة الخامسة حتى الرقم (30)، بالإضافة لى المتبقي من الحافلة الثالثة من كشف (10/15).

 ودعت المسافرين التواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس لتسهيل سفرهم مع ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين.

ونوهت إلى الأبناء المرفقون مع أمهاتهم، إحضار "حجة عدم ممانعة" من آبائهم أو وكلائهم.

للاطلاع على اسماء المسافرين أضغط هنا

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