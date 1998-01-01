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الشرطة التركية وجدت دليلا على مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطنبول

الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة التركية وجدت دليلا على مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطنبول



انقرة / وكالات /

أفادت "وكالة أسوشيتد برس" الأمريكية نقلا عن مسؤول تركي، اليوم الثلاثاء، بأن الشرطة وجدت دليلا على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطنبول.

واختفى خاشقجي بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول في 2 أكتوبر الجاري ولا يزال الاتصال به مقطوعا حتى اليوم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في مرتمر صحفي، أن بعض المواد في القنصلية السعودية في اسطنبول تم إعادة طلائها، بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال أردوغان للصحفيين في أنقرة: "آمل في أن نتمكن من التوصل إلى استنتاجات من شأنها أن تعطينا تفسيرا معقولا في أقرب وقت ممكن، لأن التحقيق يبحث في أشياء كثيرة مثل المواد السامة والمواد التي تتم إزالتها من خلال إعادة طلائها".

فيما أكدت مصادر في الخارجية التركية، عزم مجموعة العمل التركية السعودية تفتيش مقر إقامة القنصل السعودي بمدينة إسطنبول، في إطار التحقيق باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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