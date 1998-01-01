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ادعيس: ما يتعرض له الأقصى من انتهاكات نتيجة الصمت العربي والإسلامي

الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
ادعيس: ما يتعرض له الأقصى من انتهاكات نتيجة الصمت العربي والإسلامي



رام الله/سما/

 ذكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، أن الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك، والمتمثلة باقتحامات المستوطنين والاعتداءات على حراسه، وطلاب العلم، والمرابطين فيه، إنما هي محاولة لإحلال موطئ قدم لهم في المسجد المبارك، ونتيجة للصمت العربي والإسلامي تجاه هذه الانتهاكات.

وقال ادعيس في كلمته أمام المؤتمر العالمي الرابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي تعقده دار الإفتاء المصرية، وتستمر أعماله على مدار 3 أيام تحت عنوان "التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق"، أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظرف غاية في الأهمية والخطورة، حيث ما زال تهديد جماعات الظلام الإرهابية يلقي بظلاله على العالم بأسره.

وشدد على ضرورة ضبط عملية الفتوى، لكي نتمكن من مواجهة ما يهدد الأمنَ والسلمَ من أفكار متطرفة لا تمت إلى ديننا بصلة.

ودعا جميع المؤسسات إلى توحيد الصف والتكاتف لمحاربة الإرهاب الأسوَد وتجفيف منابعه ومواجهته بكافة الوسائل المشروعة.

حيث يناقش المؤتمر قضايا الأصول المنهجية لفقه النوازل، والأصول المنهجية للتجديد في الفتوى، وضوابط الإفتاء في قضايا حقوق الإنسان، والإفتاء في المستجدات الطبية، وضوابط الإفتاء في المستجدات الاقتصادية، وقضايا الشأن العام والدولة، بمشاركة مفتين وعلماء ومؤسسات دينية من 73 دولة.

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