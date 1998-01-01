جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غرينبلات : خطتنا تتضمن توحيد غزة والضفة وليس العكس

الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
غرينبلات : خطتنا تتضمن توحيد غزة والضفة وليس العكس



القدس المحتلة / سما /

قال مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، في مقابلة خاصة مع صحيفة "يديعوت أحرنوت" بأنه بخلاف مزاعم الفلسطينيين فإن الحكومة الأمريكية تسعى لتوحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية.

وأضاف غرينبلات الذي شارك في بلورة الخطة الأمريكية على مدار العامين الماضيين بالتعاون مع مسؤولين أمريكيين آخرين مثل مستشار ترامب جاريد كوشنر، قائلا: إن "ما تتداوله وسائل الإعلام الفلسطينية من أن الخطة الأمريكية ستتضمن الفصل بين غزة والضفة ليس صحيحاً".

وأشار غرينبلات إلى أن "العقد الماضي شهد انفصالاً تاماً بين غزة والضفة، ليس فقط مادياً بل على الصعيد السياسي أيضاً بين السلطة الفلسطينية وحماس، وبعكس المزاعم، خطتنا تتضمن إعادة توحيد الضفة وغزة وليس العكس، وفق صحيفة "يديعوت".

#غرينبلات #غزة #الضفة

أخبار ذات صلة

عباس زكي

عباس زكي : يجب أن نعمل نحن على تفتيش اليهود أمام بوابات المسجد وليس العكس

الاتحاد الاوروبي يدعم توحيد غزة والضفة ومستعد لاعادة نشر بعثته في معبر رفح

الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة نيكولاي ميلادنوف ا

الامم المتحدة: يجب توزيع عبء الاصلاح المالي بشكل عادل بين غزة والضفة وليس القطاع وحده

اس 400 - ارشيف

موسكو: موقف الرياض لن يغير خطتنا بتوريد منظومات "إس 400" للدوحة

غرينبلات- ارشيف

غرينبلات يحيي الاحتلال لقصفه غزة!!

غرينبلات - ارشيف

في تغريدة بـ3 لغات..غرينبلات: غزة تترنح بين أزمة وأخرى

الأكثر قراءة اليوم

أنباء عن العثور على أدلة قتل خاشقجي والرياض تستعد للاعتراف

تعذيب ومهاجمة بالإبر.. الاستخبارات التركية تملك تسجيلا من 11 دقيقة لمقتل خاشقجي

جنرال إسرائيلي : هذه 5 أخطاء بتعاملنا مع حماس ومن الافضل ان تقود السلطة الصراع ضدها

الحمد الله: لن نؤجل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي ومستعدون لتعديله

واشنطن بوست: معلومات استخباراتية أمريكية تظهر أن بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي

خلافات كبيرة داخل الكابينت الاسرائيلي حول قرار ليبرمان وقف ضخ الوقود لغزة

محاولة لاقتحام السفارة الإسرائيلية في أنقرة واطلاق النار على السائق

الأخبار الرئيسية

فتح

ثوري فتح يوصي بتأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي

استطلاع

استطلاع للرأي يظهر نتائج مثيرة حول الهدنة و المقاومة والمفاوضات والفساد

ارشيفية

وصول وفد المخابرات المصرية الى غزة عبر معبر "ايرز" بيت حانون

ليبرمان

ليبرمان : استنفذنا جميع المحاولات وعلينا اتخاذ قرار بضرب حماس بقوة

كامل والرئيس عباس

رئيس المخابرات المصرية يزور تل أبيب ورام الله : رسائل ردع بين غزة و الاحتلال