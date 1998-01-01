غرينبلات : خطتنا تتضمن توحيد غزة والضفة وليس العكس

القدس المحتلة / سما /

قال مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، في مقابلة خاصة مع صحيفة "يديعوت أحرنوت" بأنه بخلاف مزاعم الفلسطينيين فإن الحكومة الأمريكية تسعى لتوحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية.

وأضاف غرينبلات الذي شارك في بلورة الخطة الأمريكية على مدار العامين الماضيين بالتعاون مع مسؤولين أمريكيين آخرين مثل مستشار ترامب جاريد كوشنر، قائلا: إن "ما تتداوله وسائل الإعلام الفلسطينية من أن الخطة الأمريكية ستتضمن الفصل بين غزة والضفة ليس صحيحاً".

وأشار غرينبلات إلى أن "العقد الماضي شهد انفصالاً تاماً بين غزة والضفة، ليس فقط مادياً بل على الصعيد السياسي أيضاً بين السلطة الفلسطينية وحماس، وبعكس المزاعم، خطتنا تتضمن إعادة توحيد الضفة وغزة وليس العكس، وفق صحيفة "يديعوت".