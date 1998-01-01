فتح تطالب الحكومة بالعودة عن منطق الاستعلاء

رام الله / سما /

اكد عضو المجلس الثوري لفتح عبد الاله الاتيري ان توجه فتح واضحا ولا لبس فيه متمثلا بالاصطفاف الكامل مع الجمهور فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي.



وقال الاتيري في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، ان فتح اتخذت موقفا بضرورة تأجيل القانون او إخضاعه لفترة تجريبية اختيارية من باب الشعور بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية في مرحلة خطرة تتكالب فيها العديد من الأطراف.





وطالب الاتيري الحكومة باستخدام منطق العقلانية والتواضع بدلا من منطق الاستقواء والاستعلاء والاستعداء للشارع والجمهور والقوى العاملة والفقراء والذي لن يؤدي الا للمزيد من الاحتقان والغضب القابل للاستغلال من أطراف كثر تتربص بالقضية وبمواقف الرئيس عباس وسط المجابهة مع الادارة الامريكية.



وأكد الاتيري ان فتح أعلنت موقفها من قانون الضمان وهي قادرة على حمايته والدفاع عنه واقناع الحكومة بضرورة الاصغاء لصوت الشارع القادر على اسقاط اي حكومة لا ترتفع لمستوى همومه.



ونوه الاتيري لقرار المجلس الثوري بالتوجه للرئيس لإعادة النظر بمهام وتشكيلة الحكومة لتتمكن حركة فتح من الإيفاء بالتزاماتها تجاه شعبها وتوليها مباشرة مهام الحكومة مع شركائنا في منظمة التحرير.

