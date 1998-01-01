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الاحتلال يخطر بوقف البناء في 3 منازل غرب بيت لحم

الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

سلمت سلطات الاحتلال ، اليوم الثلاثاء، إخطارات بوقف البناء في 3 منازل ببلدة نحالين غرب بيت لحم، وأمهلتهم حتى الحادي عشر من الشهر المقبل لتقديم اعتراض.

وأفاد نائب رئيس بلدية نحالين هاني فنون ، بأن قوات الاحتلال سلمت 3 مواطنين من عائلة فنون إخطارات بوقف البناء في منازلهم، في منطقة بقوش جنوب البلدة، تعود لكل من: حمدي محمود فنون مبنى سكنيا مكون من طابقين، ومنزلين قيد الانشاء للمواطنين غسان حسن فنون، ويزيد محمد فنون.

وأشار فنون إلى أن قوات الاحتلال تمارس تصعيدا واضحا بحق أهالي البلدة، وممتلكاتهم، تتمثل بسلب الأرض، وإخطارات بوقف البناء، عدا عن عمليات الاقتحامات المتكررة، ودهم المنازل، واعتقال المواطنين.

وأوضح أن تلك القوات تسعى منذ فترة إلى وضع اليد على أراض في البلدة؛ لأغراض استيطانية.

#الاحتلال

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