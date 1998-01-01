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منحة كويتية بـ2.5 مليون دولار لاستكمال إعمار غزة

الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
منحة كويتية بـ2.5 مليون دولار لاستكمال إعمار غزة



غزة / سما /

قال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، إن الوزارة متواصلة بالعمل وتسخير الجهود لعملية اعمار قطاع غزة، خاصة بعد الموافقة على منحة مالية تقارب المليونين ونصف المليون دولار أميركي من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لإعادة تأهيل البنية التحتية الخاصة به.

وأضاف الحساينة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، "نسعى بشكل مستمر لإعادة اعمار وتأهيل ما نستطيع، للنهوض بواقع القطاع للأفضل وإعادته الى ما كان عليه قبل العدوان، كما أننا مستمرون بالجهود مع شركائنا من الدول العربية وغيرها للحصول على مساعدات مالية تفي بالحاجات المطلوبة".

وشكر دولة الكويت الشقيقة على تعاونهم ودعمهم المستمر للشعب الفلسطيني.

يذكر أن العمل خلال هذه المنحة سيركز على إعادة تأهيل مجموعة من الطرق المتضررة بكافة محافظات غزة، في سبيل إعادة الصورة المشرقة للقطاع، وتعزيزاً لصمود المواطنين على أرضهم.

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