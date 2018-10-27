مجلس الوزراء: بدء العمل بقانون الضمان الاجتماعي في موعده

رام الله / سما /

أكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، على بدء العمل بقانون الضمان الاجتماعي في موعده.

وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، مساء أمس، إن البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، سيتم في موعده دون تغيير، مطلع الشهر المقبل.

وخرج أمس آلاف الموظفين والعمال في القطاع الخاص، بمدينة رام الله، في اعتصام للمطالبة بتأجيل العمل في قانون الضمان الاجتماعي، لتعديل عديد البنود يرون أنها محل جدل.

وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، إن مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة برام الله اليوم الثلاثاء، بدء العمل بالتوقيت الشتوي في دولة فلسطين فجر يوم السبت الذي يوافق 27-10-2018، على أن يتم تحريك عقارب الساعة 60 دقيقة للوراء.