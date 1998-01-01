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محاولة لاقتحام السفارة الإسرائيلية في أنقرة واطلاق النار على السائق

الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
محاولة لاقتحام السفارة الإسرائيلية في أنقرة واطلاق النار على السائق



انقرة / وكالات /

تعرضت السفارة الإسرائيلية في انقرة، اليوم الثلاثاء، لمحاولة هجوم من سائق جرار، تعرض لإطلاق نار واعتقلته السلطات التركية.

وأفادت مصادر إسرائيلية، إن الشرطة اعتقلت السائق وهو تركي يدعى أيدين سكرييه (45 عاما)، بعد أن قاد جراره الزراعي بسرعة باتجاه مبنى يعمل فيه دبلوماسيون إسرائيليون.

وقالت المصادر، إن عناصر الشرطة طالبوا السائق بالتوقف، وعندما تجاهل أوامرهم أطلقوا النار باتجاه إطارات الجرار، مما أفقد سائقه السيطرة عليه، وانحرف عن مصاره ليصطدم بعدد من السيارات المركونة في المكان.

وقال سكان محليون إن المواطن التركي الذي اعتقل في الحادثة لا يملك أي سوابق جنائية، وشرعت السلطات التركية بالتحقيق معه.
 

#السفارة الاسرائيلية #انقرة #اقتحام

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