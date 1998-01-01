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وزير اسرائيلي : سأتخذ دور الجبان وأقول بصراحة أنا متخوف من اندلاع حرب ضد حماس

الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير اسرائيلي : سأتخذ دور الجبان وأقول بصراحة أنا متخوف من اندلاع حرب ضد حماس



القدس المحتلة / سما /

أعرب وزير الطاقة الإسرائيلي، وعضو الكابينت، "يوفال شتاينتش"، خلال خطاب له بمؤتمر القادة، الذي عقد برعاية صحيفة "معاريف" العبرية، مساء أمس، عن خوفه من اندلاع حرب جديدة بغزة، لا يكون لها أهداف واضحة.

وقال الوزير شتاينتش، إنه "يجب اتخاذ كافة التدابير، والقيام بمجهود كبير، من أجل التوصل إلى تهدئة مع حماس بغزة"، معربا عن خوفه من أن تؤدي التظاهرات على حدود غزة، إلى اندلاع حرب جديدة، لا يكون لها أي أهداف.

وأضاف بحسب ترجمة " عكا : "سأتخذ دور الجبان، وأقول بصراحة، أنا متخوف من اندلاع حرب ضد حماس، تكون بدون أهداف، وقدرة الردع الإسرائيلية ليست بحاجة إلى إصلاح".

وتابع: "أنا متخوف من أن نقوم بالتركيز على الحرب بالجنوب، على حساب ما يحدث على الجبهة الشمالية، والتقدم بشأن التواجد العسكري الإيراني في سوريا، فإيران أكثر قوة من حماس".  

وطالب وزير الطاقة، من الحكومة الإسرائيلية، السعي إلى التوصل لتهدئة مع حماس بغزة، بدلا من التوجه إلى حرب معها، مدعيا: "أن إسرائيل هي التي عليها اختيار موعد الحرب، وعدم السماح لأحد بفرضها عليها".

#حرب #حماس #وزير اسرائيلي

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