ليبرمان : استنفذنا جميع المحاولات وعلينا اتخاذ قرار بضرب حماس بقوة

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، "يجب أن نضرب حركة حماس بقوة ويجب أن يكون قراراً من مجلس الوزراء بذلك، ولسوء الحظ لا يمكن لوزير الجيش ولا رئيس الوزراء أن يتخذا لوحدهما مثل هذا القرار".

وأضاف خلال جلسة لتقييم الوضع بحضور رئيس فرقة غزة العميد يهودا فوكس ونائبه اللواء تل كوخافي، وقائد المنطقة الجنوبية هرتسي هليفي، وعدداً من قادة الألوي والكتائب في الجيش الإسرائيلي: "الوضع كما هو عليه الآن لا يمكن أن يستمر".

وتابع وفق ما نقلت القناة 20 العبرية "من وجهة نظري هناك صيغة واحدة فقط هي "إعادة تأهيل قطاع غزة مقابل نزع السلاح، ولقد جربنا كل الاحتمالات، واعتقد أننا استنفذنا هذه المرحلة وفي الوقت الحالي يتعين علينا اتخاذا القرارات وآمل أن يتخذ مجلس الوزراء القرارات الصائبة".

وتابع: فيما يتعلق بالوضع في الجنوب أجري سلسلة مع الاجتماعات ونحن لسنا على استعداد لقبول موجة من التصعيد كما نرى أسبوعاً بعد آخر، لقد حاولنا بكل شيء بالقوة والإقناع وأيضاً بالتعاون مع المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ومع أي شخص لا يريد سوى المجيء والمساعدة في حل المشكلة، لقد استنفذنا جميع الخيارات وكل الاحتمالات، والآن حان الوقت لاتخاذ القرارات".

وأردف قائلاً "موقفي واضح في جميع اللقاءات في هيئة أركان الجيش ولجنة الشؤون الخارجية والجيش في الكنيست وفي المناقشات المفتوحة مع وسائل الإعلام والجمهور أنه يجب أن نضرب حماس بقوة وهذه هي الطريق الوحيدة لاستعادة الوضع إلى مستواه السابق وتخفيض التصعيد إلى الصفر وإلى ما قبل 29 مارس".

وادعى أنه كان يجب اتخاذ قرارات بعد ما حدث الجمعة الماضية، في أعقاب السماح للأمم المتحدة بإدخال 4 ناقلات وقود إلى قطاع غزة، وفي المساء تلقينا وابلاً من التصعيد الذي يستمر منذ فترة طويلة.

ترجمة " عكا