أدوات جديدة متطورة للرسم من أدوبي

أعلنت أدوبي اليوم في مؤتمرها ” Max” للحديث عن أخر تقنياتها وتحديثاتها البرمجية عن إطلاقها لأدوات جيدة للرسم على الأجهزة الذكية باستخدام تقنيات الواقع المعزز حيث أطلقت الشركة Project Aero للمساعدة في بناء تجارب مختلفة باستخدام الواقع المعزز، بالإضافة إلى Project Gemini لإتاحة الرسم باستخدام التقنيات على أجهزة آيباد.

وتستخدم أدوبي مع كل أداة أو تطبيق جديد كلمة مشروع أو ” Project” للدلالة عليه، ثم لاحقًا يتم تغيرها لاسم طبيعي لتصبح من أدوات حزمة خدمتها السحابية ” Creative Cloud” والتي تحتوي على الأدوات المختلفة لتطبيقاتها.

وتربط أداة Project Aero تطبيقي Adobe Dimension وPhotoshop، حيث أن الأول يساعد في الرسم والأعمال ثلاثية الأبعاد، أما الأخير فهو غني عن التعريف بالرسومات. وهو ما يمنح المستخدم الحصول على تجربة للرسم بشكل مختلف وأكثر تطورًا وواقعية، وستكون النسخة التجريبية من هذه الأداة متاحة في العام القادم.

أما أداة Project Gemini فهي تستخدم بعض تقنيات تطبيق Photoshop للاستفادة منها في بناء ما يشبه تطبيق منفرد للمساعدة في الرسم بتقنيات الواقع المعزز بشكل سهل على أجهزة آيباد، ويقدم التطبيق المنفرد للأداة بعض تقنيات Photoshop Sketch وIllustrator Draw وهو ما يعني منح المستخدم تجربة مبتكرة للرسم وبشكل أسرع من السابق.

ويمكن القول أن تلك الأداتين ستقدمان نقلة كبيرة للمحترفين للتعامل مع الرسم من منظور جديد ومتطور، حيث تسمحان باستخدام الواقع المعزز لمنح الرسم سمة حقيقة.