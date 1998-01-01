أبو حصيرة مديرا فنيا لفلسطين

غزة / سما /

كشف نادي فلسطين عن هوية مديره الفني الجديد, استعدادا لدوري الدرجة الثالثة 2018-2019.

وعيّن فلسطين محمد أبو حصيرة "البدوي" مديرا فنيا للفريق, لأجل قيادة النادي في دوري الثالثة فرع "غزة والشمال" خلال الفترة المقبلة.

وعبّر أبو حصيرة عن سعادته بتولي المهمة مع فلسطين, مبينا عزمه على تحقيق إنجاز الوصول للدرجة الثانية في نهاية الموسم.

وأوضح أن جهازه الفني يتكون من عبد الهادي الناجي مدربا مساعدا, على أن يتولى أمير عطا الله مهمة تدريب حراس المرمى, بالانتظار اكتمال الطاقم الفني في الأيام المقبلة.