جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

أبو حصيرة مديرا فنيا لفلسطين

الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حصيرة مديرا فنيا لفلسطين



غزة / سما /

كشف نادي فلسطين عن هوية مديره الفني الجديد, استعدادا لدوري الدرجة الثالثة 2018-2019.

وعيّن فلسطين محمد أبو حصيرة "البدوي" مديرا فنيا للفريق, لأجل قيادة النادي في دوري الثالثة فرع "غزة والشمال" خلال الفترة المقبلة.

وعبّر أبو حصيرة عن سعادته بتولي المهمة مع فلسطين, مبينا عزمه على تحقيق إنجاز الوصول للدرجة الثانية في نهاية الموسم.

وأوضح أن جهازه الفني يتكون من عبد الهادي الناجي مدربا مساعدا, على أن يتولى أمير عطا الله مهمة تدريب حراس المرمى, بالانتظار اكتمال الطاقم الفني في الأيام المقبلة.

#نادي فلسطين

أخبار ذات صلة

اتحاد الشجاعية يعيّن مديرا فنيا جديدا

خدمات الدير يعين الأشقر مديرا فنيا خلفا لأبو خساير

شباب جباليا يعيّن مديراً فنيا للفريق

860x484 (2)

واد النيص يعين مديرا فنياً جديد

ما حدث في افتتاح مدرسة

ما حدث في افتتاح مدرسة "البحرين" كان خطأ فنيا نعتذر عنه ..ابو حسنه : لا صحة لانباء تحدثت عن الغاء الاونروا لاستخدام القران والنشيد الوطني في احتفالاتها

بدون عنوان

الزيتون يقبل استقالة ماجد أبو مراحيل وتكليف سعدي سنونو مديرا للكرة

الأكثر قراءة اليوم

نريد ثلاثة أشياء من غزة.. غالنت :علينا التفكير 10 مرات قبل الدخول في حرب مع حماس

أنباء عن العثور على أدلة قتل خاشقجي والرياض تستعد للاعتراف

ليبرمان: لا نوافق على مطالب حماس برفع الحصار عن غزة

الاحمد: وفد مصري رسمي يزور رام الله الخميس المقبل لبحث ملف المصالحة

تعذيب ومهاجمة بالإبر.. الاستخبارات التركية تملك تسجيلا من 11 دقيقة لمقتل خاشقجي

حماس ترد على تهديدات الاحتلال لغزة

الحمد الله: لن نؤجل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي ومستعدون لتعديله

الأخبار الرئيسية

ليبرمان

ليبرمان : استنفذنا جميع المحاولات وعلينا اتخاذ قرار بضرب حماس بقوة

كامل والرئيس عباس

رئيس المخابرات المصرية يزور تل أبيب ورام الله : رسائل ردع بين غزة و الاحتلال

معبر كرم ابو سالم- ارشيف

خلافات كبيرة داخل الكابينت الاسرائيلي حول قرار ليبرمان وقف ضخ الوقود لغزة

حماس

جنرال إسرائيلي : هذه 5 أخطاء بتعاملنا مع حماس ومن الافضل ان تقود السلطة الصراع ضدها

سفارة السعودية

أنباء عن العثور على أدلة قتل خاشقجي والرياض تستعد للاعتراف